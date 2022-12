Lula será diplomado nesta segunda-feira

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conforme determina a lei, será diplomado hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no cargo de presidente da República, após enfrentar um festival de fake news bolsonaristas que tentavam tumultuar o fortalecimento da democracia no Brasil. Diplomação é a última etapa do processo eleitoral, e habilita o presidente eleito para o mandato.

Retomada da normalidade

Na avaliação do deputado federal gaúcho Paulo Pimenta, "a partir da diplomação, a tendência é as coisas irem voltando para uma normalidade". O parlamentar destacou que "já houve uma redução bastante significativa da presença das pessoas em frente aos quartéis, esse movimento acaba gerando falsas expectativas em muitas pessoas, é como se estivessem aguardando acontecer alguma coisa que não vai acontecer".

Estabilidade econômica

No entendimento do deputado federal Enio Verri (PT-PR), "um grande desafio é equilibrar a necessidade de recursos para a área social e o impacto na economia do País, mas o novo governo pode trazer estabilidade econômica, atraindo investimentos estrangeiros". O congressista critica a adoção do teto de gastos e tem a expectativa de conseguir cerca de 350 votos para a PEC da Transição na Câmara.

Cenário ainda turvo

Murilo Medeiros, cientista político da UnB, avalia que "ao mesmo tempo em que o anúncio do núcleo duro dos ministros descongestiona o processo decisório do novo governo Lula, facilita um pouco o processo de articulação política, mas o cenário permanece muito turvo ainda".

Poucas discussões das propostas

O professor assinala: "Como tivemos uma campanha eleitoral muito baseada na discussão de valores e pouca discussão de propostas efetivas, ainda não conhecemos por certo quais linhas programáticas, sobretudo na área econômica, o novo ministro da Economia, da Fazenda, anunciado, vai seguir; então existe ainda uma certa desconfiança em relação a qual norte os novos ministros vão seguir".

Autonomia na política econômica

A questão, no entendimento do cientista político Murilo Medeiros, "é se os ministros vão ter realmente autonomia para lidar com uma política econômica, sem aquelas armas do populismo do PT de anos anteriores. Então, ao mesmo tempo que facilita, descongestiona articulação política. O cenário de incerteza, o cenário turvo, permanece".

Articulação mais difícil

Sem dúvida, a PEC da Transição que passou no Senado, apontou Murilo Medeiros, "na Câmara, o processo de articulação será muito mais complexo, porque é muito mais modernizado em termos de legenda".

Ainda muitas interrogações

O que o presidente eleito anunciou, "é o núcleo duro, mas ainda ficam muitas interrogações, quais são os perfis que ele vai encaixar em outros ministérios chaves, como Infraestrutura, Saúde, Educação. Então, para além do orçamento secreto, a votação na Câmara da PEC da Transição vai servir como moeda de troca para contratação da nova base do governo".

Autonomia do ministro

"Existem ainda muitas dúvidas sobre qual a real autonomia do novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se ele vai ter realmente uma autonomia para montar sua equipe, os cargos da Fazenda, e a definição da política econômica, ou se ele vai ficar refém, ainda, das ordens do presidente Lula."