Teto de gasto ampliado

Depois de muitas reuniões ao longo dos dias, e negociações envolvendo o próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com senadores, o Senado, em sessão que foi até tarde da noite na quarta-feira, aprovou por ampla maioria, o que surpreendeu os próprios aliados, por 64 votos a favor e 16 contra, a proposta que amplia o teto de gastos em R$ 145 bilhões para acomodar o Bolsa Família de R$ 600,00, com adicional de R$ 150,00 por filho pequeno, além de estabelecer R$ 23 bilhões para investimentos fora do teto de gastos. O impacto fiscal é de R$ 168 bilhões, e as medidas têm validade por dois anos. Apenas PL e Progressistas encaminharam voto contrário. O senador gaúcho Paulo Paim (PT) comentou: "Sabemos que a proposta não é a solução para todos os males do País, mas foi uma vitória do Brasil".

Pouco tempo

A matéria segue agora para a Câmara dos Deputados. O maior desafio dos parlamentares é que existe pouco tempo para que sejam cumpridos os prazos necessários. O debate na Câmara é tradicionalmente mais longo. Agora, os congressistas têm uma semana para aprovar a PEC na Câmara dos deputados.

Base aliada e Centrão

Ainda existem muitos questionamentos sobre isso, mas como há interesse dos deputados da base e do Centrão para aprovação, talvez o caminho fique um pouco mais fácil. Desde a última semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), realiza reuniões com parlamentares para desobstruir caminho para aprovação do texto. Essa costura é necessária, porque se a proposta não passar na Câmara, nada feito, e se houver mudanças, o texto volta para o Senado e compromete o prazo, e não dá tempo para isso. Então, é imprescindível que, na próxima semana, a PEC da Transição passe na Câmara e siga para sanção presidencial.

Faltam propostas efetivas

A verdade é que, entre a disputa por holofotes dos parlamentares, o que mais falta são propostas efetivas para mudança do texto da PEC da Transição. Como está hoje, a PEC agrada a grande maioria, principalmente parlamentares do Centrão, porque querem ver desbloqueados os R$ 23 bilhões ainda esse ano, para que sejam disponibilizados cerca de R$ 8 bilhões para o orçamento secreto.