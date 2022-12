Brasil em situação desesperadora

"A prioridade do governo Lula é combater a fome e a miséria, dado a realidade, hoje, do nosso País", afirmou o senador gaúcho Paulo Paim (PT). "Infelizmente, o governo atual deixou o Brasil numa situação desesperadora, tanto que a cada dia que passa, o pessoal da saúde faz uma série de denúncias à equipe de transição", argumenta o senador.

PEC do Bolsa Família

Nos últimos quatro anos, destaca Paim, "o governo cortou 90% da moradia popular, não tem dinheiro para o programa Farmácia Popular, não tem dinheiro para os R$ 600,00, que terminam no fim do ano. Por isso, é fundamental a aprovação da PEC de Transição ou PEC do Bolsa Família". Paim lembra também que nesse momento as universidades, com o orçamento reduzido, não têm dinheiro nem para pagar luz, água, e funcionários.

Aprovação no Parlamento

A fome aumenta e, pegando o vínculo da fome, acentua o senador, "para pagar o Bolsa Família de R$ 600,00 mais R$ 150,00, é fundamental que o Senado aprove esta semana a PEC apresentada pelo senador Marcelo Castro (MDB), que vai então ter um aporte de recursos. A PEC da Transição propõe um orçamento de R$ 175 bilhões, ou seja, R$ 70 bilhões a mais do que estava previsto ainda no ano passado".

Responsabilidade do Senado e Câmara

Segundo Paulo Paim, esses R$ 175 bilhões é que vão viabilizar recursos para combater a fome, a miséria, e pagar o salário-mínimo. "Eu diria que a responsabilidade do Senado e da Câmara é muito grande. Tem que votar a PEC do Bolsa Família, ou a PEC da Transição, que vai olhar para esse mundo da fome, da miséria, de não ter sequer três refeições por dia." Na opinião de Paim, "o Senado terá que votar essa semana para que a Câmara vote na semana que vem. Todo mundo sabe que a partir dos dias 15 e 16 nada mais acontece em Brasília".

Aumento da Pobreza no Brasil

O número de brasileiros na pobreza e na extrema pobreza bateu recorde em 2021. Mais de 62 milhões de pessoas estão em situação de pobreza no país. É o maior número registrado desde 2012. Desses, quase 18 milhões de pessoas estão em situação de extrema pobreza. Essa conclusão está na síntese dos indicadores sociais que foi divulgada na última semana pelo IBGE, e que analisou as estatísticas em áreas como padrão de vida, trabalho e saúde, referentes a 2021.

Menos de 2 dólares por dia

Para definir essas linhas de pobreza e extrema pobreza, o IBGE adota os critérios do Banco Mundial em termos de PPC (Poder de Paridade de Compra), então a linha de pobreza compreende as pessoas que vivem com menos de US$ 5,5 por dia, a de extrema pobreza é fixada em US$ 1,9 dólar por dia.

Números dispararam

O número de pessoas pobres no País no ano passado correspondeu a 29,4% da população. O grupo abaixo da linha de pobreza disparou 22,7% em 2021, um acréscimo de quase 12 milhões de pessoas em relação a 2020. Já o contingente em extrema pobreza subiu a 48% em 2021, com quase 6 milhões de brasileiros a mais nessa condição, na comparação com 2020.