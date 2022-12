Ajustes no orçamento de 2023

Com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice Geraldo Alckmin (PSB) à frente, a equipe do novo governo está tendo dias intensos em Brasília, com negociações com lideranças do Congresso Nacional, buscando viabilizar a PEC da Transição para amparar os projetos anunciados durante a campanha eleitoral, com destaque para o Bolsa Família. O trabalho da equipe de transição se intensifica esta semana para amarrar os detalhes da mudança no orçamento, a fim de viabilizar os compromissos do governo eleito.

Desafio do Brasil

Senador eleito pelo PT do Piauí, Wellington Dias (foto), responsável pelo orçamento de 2023 nas discussões da equipe de transição do governo Lula, tem participado da série de reuniões para tentar ajustar o orçamento do próximo ano. O senador afirmou: "Temos um desafio que não é apenas de quem é governo, ele é do próprio Brasil".

Obras paralisadas

Com conhecimento de causa, Wellington Dias, ex-governador do Piauí por quatro mandatos, acentua: "A gente tem uma realidade já em 2022, em que várias atividades estão com problema. Tem mais de 8 mil obras paralisadas, revela relatório do TCU, algumas estão paradas há mais de 90 dias".

Recursos insuficientes

"Os recursos colocados para os diversos programas são insuficientes", alerta o senador petista, que cita denúncias feitas por reitores de universidades que mostram que não tem como pagar a energia e nem os terceirizados, numa situação que leva a risco o próprio funcionamento das universidades e os institutos federais.

Auxílio Brasil

Uma situação que afeta diretamente a população, pontua Wellington Dias, "é que até dezembro tem a garantia do pagamento da transferência de renda para o Auxílio Brasil no valor de R$ 600,00, quando virar o ano, para janeiro, o dinheiro que tem não é suficiente. Então, teria que reduzir esse valor", critica.

Farmácias populares

O senador chamou atenção também para o programa Farmácia Popular. Disse que pessoas que têm problemas de doenças crônicas como diabetes, pressão alta, e precisam de um medicamento, não têm. "O Farmácia Popular, um programa governamental de muitos anos, fornece o medicamento, entretanto, em vários estados do Brasil, o cidadão não consegue o remédio. Alguns municípios estão suportando, com muita dificuldade."

Garantir os pobres

Para o senador, alguns casos estão estrangulando o País. Ele diz que poderia falar de casos como o dos endividados, poderia falar da situação da merenda escolar, entre outros. "Diante desse quadro, o presidente da República eleito, o Lula, pediu que eu fizesse juntamente com líderes da Câmara e do Senado, coordenado pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, reuniões para dialogar com os parlamentares, para garantir, como ele disse na campanha, os pobres no orçamento."

Tramitação começa amanhã

Wellington Dias afirmou que amanhã começa a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. "A PEC da Bolsa Família é âncora, é aquela que é designada o relator e outras são juntadas ali para a tomada de decisão."