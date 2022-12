Costurando acordos

Os entraves na área econômica são o principal problema para o governo eleito que assume dia 1º de janeiro. Enquanto define o time que assumirá os principais cargos na Esplanada dos Ministérios, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) costura pessoalmente acordos com partidos e lideranças do Congresso Nacional. Esteve na quarta-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), o poderoso comandante do "Centrão", que conduzirá as negociações no Parlamento para a aprovação da PEC da Transição, que poderá ou não viabilizar todas as promessas feitas por Lula durante a campanha eleitoral.

Base de sustentabilidade

"A articulação necessária para formar uma base que dê ao presidente eleito uma sustentabilidade e condições de governar com o alinhamento com o Congresso, para evitar que as chamadas "pautas bombas" sejam aprovadas, estão sendo ajustadas por Lula e a equipe de transição.

Difícil solução orçamentária

Para o deputado federal gaúcho Afonso Motta (PDT), "o maior problema do novo governo é aprovar a operação orçamentária. O segundo problema é principalmente a sinalização na indicação de ministros", avalia o pedetista. "Acho que o presidente Lula não pode criar crises em função do acordo que ele fez, principalmente, com Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, e com a indicação de nomes que possam gerar repercussão negativa", pontuou o congressista.

Duas tarefas importantes

No entendimento de Afonso Motta, "Lula tem duas tarefas importantes; uma: aprovar essa PEC da Transição. Acho que não vai sair como ele quer, acredito que vai ter um prazo menor e vai ter um valor menor. A segunda é a indicação, principalmente, dos ministros da Economia e da Defesa, que vão ser fundamentais para sinalizar a sociedade como vai ser o governo e a governabilidade. Hoje o PT não tem governabilidade", acentua o parlamentar.

Onda de protestos

Na opinião do deputado, "as manifestações bolsonaristas continuarão tencionadas, por isso que eu acredito que têm que resolver essas duas questões, que são prioridades". Afonso Motta considera que, "a questão mais decisiva é a economia, porque tem que ter uma alteração orçamentária, e tem que propor um déficit fiscal que é administrável, mas vai ter a repercussão de R$ 198 bilhões, ou R$ 200 bilhões".

Acordo com o Congresso

Em princípio, avalia Motta, "o Congresso vai fazer um acordo que tem que fazer, porque é esse o acerto feito para a PEC da Transição. Depois vai ser difícil, porque o governo tem minoria, não vai fazer um acordo que garanta maioria no primeiro momento, vai fazer um acordo que vai garantir a produção da PEC, nada mais do que isso. Depois tem que ver como é que fica", acentuou o congressista.