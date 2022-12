Lira a caminho da reeleição

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), hábil negociador no Parlamento, caminha para ser reconduzido ao comando da Câmara dos Deputados. PT, PV, PCdoB e PSB anunciam apoio ao congressista. As bancadas reúnem juntas 94 deputados. A decisão passa por articulação para garantir governabilidade a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outras 10 legendas já formalizaram apoio ao atual presidente da Câmara. A decisão foi tomada por consenso entre os representantes dos partidos, anunciou o petista Reginaldo Lopes (MG).

Lula teve vitória eleitoral

O deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP) disse que não tem dúvida nenhuma que o episódio de Dilma Rousseff (PT), com o então deputado Eduardo Cunha pesou muito na decisão do PT de apoiar a reeleição de Lira. Quando a presidente Dilma resolveu lançar candidato próprio para concorrer com Cunha à presidência da Câmara, arrumou um inimigo que teve muito a ver com o impeachment da petista. Na opinião de Goergen, "o Lula sabe que ele não teve uma vitória política, teve uma vitória eleitoral. Ele está tentando construir a menor zona de atrito possível".

Força do presidente da Câmara

"O presidente da Câmara é uma pessoa muito forte na relação com os parlamentares", avalia Jerônimo Goergen, acentuado que Arthur Lira é um homem que, quando faz um acordo, cumpre. "Ele tem disponibilidade, e realmente está muito forte neste momento". No entendimento do parlamentar progressista, "se Lula resolvesse fazer um enfrentamento, ele faria um terceiro turno aí. Isso, com certeza, não seria bom para ele. Lula sabe que Lira tem uma base forte".

PEC da Transição

Quanto à PEC da Transição, Jerônimo Goergen afirmou: "Me dá a sensação de que o PT pediu o que queria. Na verdade, ele quer tudo, mas sabe que no entendimento dos parlamentares, se dermos agora, eles nunca mais falam com a gente. O PT está muito unha grande na relação política, está se achando, digamos assim; e os partidos sabem disso. Falam em R$ 100 bilhões a R$ 115 bilhões por um ano. Depois o governo que ajuste as contas para ter o dinheiro".

Quase unanimidade

O senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator da PEC da Transição, salientou que as negociações estão bastante avançadas. Disse que muitos queriam que a autorização fora do teto de gastos fosse apenas por um ano, mas os técnicos, os consultores aqui do Senado são praticamente unânimes em afirmar que em um ano não resolveria o problema. "Criaria muitas dificuldades para o próximo governo."

Negociações para dois anos

Marcelo Castro lembra que em abril o futuro governo já tem que enviar para o Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e, "se nós aprovarmos por um ano, estaremos excepcionalizando do teto de gasto o Bolsa Família para 2023, não estamos excepcionalizando para 2024. Com isso, a LDO já ficaria emperrada. Tecnicamente o ideal é que essa excepcionalização fosse pelo menos por dois anos. Acredito que as negociações possam se encaminhar por dois anos".

Universalização das bibliotecas

Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Livro, da Leitura e da Escrita, a deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL), primeira parlamentar bibliotecária da história da Câmara dos Deputados, foi homenageada pelo Conselho Federal de Biblioteconomia (CBF). Ela defende o Plano Nacional do Livro, da Leitura e da Escrita, para garantir o cumprimento da Lei da Universalização das Bibliotecas e lutar pela volta do Plano Nacional da Biblioteca na Escola.