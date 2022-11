Saúde: prevenção é a receita

Com a população do planeta que alcançou oito bilhões de pessoas este ano, segundo cálculos das Nações Unidas, e não para de crescer, os desafios de cuidar da saúde pública relacionados à expansão populacional são cada vez maiores. O deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP), que é médico, disse ao Repórter Brasília que os cuidados começam pela educação, ensinando às pessoas o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado em termos de ações preventivas desde a concepção.

Mais grave do que tratar

Na opinião do médico, "o problema é muito mais grave do que só tratar. Hoje nós nos preocupamos em tratar doenças, e não com a saúde. Para termos menos doenças, nós temos que prover mais saúde".

Faltam cuidados

Para Pedro Westphalen, "os problemas com saúde surgem nos lugares onde há uma concentração da população de pessoas mais pobres que, por consequência, não fazem prevenção, não fazem promoção, e até mesmo higiene. Nós temos que cuidar mais da saúde do que da doença, começa por aí", alerta o deputado.

Digitalização da saúde

O parlamentar, que sempre atuou intensamente na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, afirmou que esteve em Portugal recentemente, num curso sobre digitalização da saúde, e que vai haver uma integração mundial sobre o serviço. "A telemedicina vai diminuir custos, melhorar a eficiência, melhorar a qualidade. Nós temos que partir da visão para a ação", recomendou Westphalen.

Integração global

Para o deputado, "a pandemia trouxe muitos problemas, mas trouxe também a visão da integração global". Ele argumenta que, "com a telemedicina, hoje, você consegue, de Porto Alegre, atender lá em Clevelândia, perto do Oiapoque, no Amapá, com eficiência. Você pode ter um generalista numa ponta e pode tratar o paciente com especialistas, através da telemedicina".

'Revogaço' na saúde

O grupo de trabalho sobre saúde do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começa a examinar as normas de políticas de saúde realizadas pelo governo Jair Bolsonaro (PL) e pretende realizar um "revogaço", sem aval de estados e municípios.

Mais orçamento

Para Pedro Westphalen, o que tem que ter "é mais orçamento, tem que escutar o segmento, as ações têm que ser tratadas num todo: ação assistencial, ação preventiva, e quais são as responsabilidades do município, do estado e da federação", pontuou.