Com a chave do cofre do orçamento secreto e um discurso corporativo, o presidente Arthur Lira (PP) ganha amparo, inclusive, fora do Centrão, para ser reconduzido à presidência da Câmara. O parlamentar já tem apoio do PP e Republicanos que podem chegar a 400 votos. O deputado agora tenta acordo com o PT de Lula.

Prudência de Lula

O presidente eleito recomendou ao PT que não lance candidato para concorrer com Lira pela presidência da Câmara. Raposa experimentada na política, Luiz Inácio Lula da Silva aconselhou que não é prudente desafiar um presidente da Câmara que tem domínio sobre os seus pares. Isso sem falar no poder de fogo do poderoso Centrão.

Com o PT

O deputado Arthur Lira pretende e está caminhando rápido no sentido de obter o apoio de pelo menos 10 partidos, incluindo o do PT. As eleições que vão escolher os presidentes da Câmara e do Senado serão em fevereiro de 2023, mas, por enquanto, nenhum parlamentar se habilitou para enfrentar a força do atual presidente na disputa do comando da Câmara. Até o momento, Arthur Lira não tem um desafiante de peso. A maior resistência à recondução de Lira está numa ala do MDB. "Por que o MDB não pode ter um candidato?", questiona o deputado eleito Eunício Oliveira (MDB-CE), que avalia a possibilidade de entrar no páreo. Aconselha: "Tem de ter calma com isso".

Bilhões do orçamento secreto

Com o forte argumento do destino do orçamento secreto, Lira vai engrossando sua lista de adesões com "a valorização do municipalismo". O orçamento secreto tem uma previsão de R$ 19,4 bilhões para 2023, além de um discurso de defesa das prerrogativas da Câmara.

Inimigo pelos votos

Inimigo do presidente da Câmara, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que disputou votos com ele em Alagoas, é um dos que tentam articular a base política de Lula para enfrentar o líder do Centrão. Renan Calheiros busca juntamente com Eunício Oliveira montar uma estratégia para dividir a força do progressista.