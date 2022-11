O acordo entre o Brasil e o Reino Unido vai aumentar as vendas de frango. Uma boa notícia para a avicultura brasileira, anuncia a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), entidade que representa o setor no País. Com o acordo entre o Reino Unido e o Brasil, o volume de cotas de exportação de carne de frango, que não refletiam exatamente os fluxos de comércio entre os dois países serão alterados. O setor espera que os negócios sejam favorecidos, e o Brasil aumente suas vendas para o Reino Unido.

Os novos números

A cota aumentou de quase 27 mil toneladas para 42 mil toneladas, no caso do frango cozido. Já a cota para frango salgado, subiu de 41 para mais de 46 mil toneladas. Entre janeiro e outubro deste ano, o Reino Unido comprou quase 80 mil toneladas de carne de frango do Brasil, atualmente é o 14º maior comprador da nossa carne. Com essa revisão das cotas, a expectativa é que o Brasil suba no ranking.

Crescendo para todos os destinos

O acordo sobre as cotas é festejado pelo setor, pois chega em um momento que os embarques brasileiros de carne de frango estão crescendo, para todos os destinos, com a receita total das exportações de carne de frango do Brasil alcançando US$ 8,2 bilhões de janeiro a outubro, um desempenho 29% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Em volume, os embarques também cresceram bastante nos primeiros meses de 2022, com mais de 4 milhões de toneladas de frango embarcadas para o exterior.

Oscilação dos mercados

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB) avalia que os mercados internacionais de frangos, suínos, carne bovina e outros produtos oscilam bastante. Ele citou o exemplo da Cooperativa Cosuel dos Suinocultores de Encantado, no Rio Grande do Sul. Disse que ela estava trabalhando numa lógica de fazer um vazio sanitário, porque eles estão tendo muito prejuízo. "O custo de produção está muito alto, e a China encerrou alguns contratos e diminuiu outros."

Custos de produção

Na opinião de Heitor Schuch, "a produção e a venda se mantêm mais ou menos normais, mas a empresa acaba diminuindo o seu potencial de produção e exportação. Nós temos visto muito nesta área da indústria da transformação, a começar pelas cooperativas, tendo resultados negativos ano após ano, porque o custo de produção subiu muito, em especial frangos e suínos".

Limpando as invernadas

O deputado Heitor Schuch lamenta: "Estamos assistindo também a redução do preço do gado de corte, porque o pessoal está limpando as invernadas para plantar soja. Aí, aumenta muito a oferta da carne e o preço cai também. Isso já é uma coisa normal, que todo mundo sabe que nesta época do ano acontece. Mas é ruim para quem produz, é muito ruim".