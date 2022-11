O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna da 27ª Conferência do Clima das Nações Unidas, com uma enorme agenda de compromissos assumidos na COP-27. Nas manifestações do petista, a principal mensagem é o reposicionamento do Brasil na geopolítica ambiental, com ênfase na proteção à Amazônia (foto). A expressão "O Brasil voltou" é a síntese desse novo posicionamento. O Brasil, nos últimos quatro anos, com o governo Jair Bolsonaro (PL), se ausentou dos fóruns internacionais e não participou de debates importantes, entre eles a emergência climática, tema presente em todas as reuniões dos países ricos e pobres.

Recuperando protagonismo

Luiz Inácio Lula da Silva foi para a importante reunião internacional, antes mesmo de assumir a presidência da República, para dar o recado. Anunciou que o Brasil volta a ter um lugar de protagonismo, nestes debates que mobilizam o planeta. Lula assume sua responsabilidade, especialmente, no desmatamento ilegal da Amazônia e cobra os acordos firmados em 2009 e não cumpridos pelos países ricos, ou seja, um investimento de US$ 100 bilhões anuais para que as nações mais pobres possam enfrentar os efeitos das crises climáticas.

Ideologia em segundo plano

A diversificação de parceiros comerciais, o pragmatismo na política externa, deve ser mantida, afirma o professor do instituto de relações internacionais da Universidade de Brasília (UnB) Juliano Cortinhas. "Vamos negociar com quem tiver algo a nos oferecer. A ideologia vai ficar em segundo plano, e precisamos aumentar não só a presença do Brasil no mundo por meio do comércio como também a entrada de investimentos estrangeiros no País."

Diferente postura

O professor da UnB afirmou que Lula tem uma postura diferente de Jair Bolsonaro. "Bolsonaro não fazia esse compromisso com a redução do desmatamento. Ao contrário, ele disse em várias vezes, no início do seu mandato, que iria desmatar porque os outros também desmatavam. Isso fez com que, por exemplo, o Fundo da Amazônia acabasse, e agora o governo da Noruega, o grande contribuinte para o fundo já disse que vai voltar a fazer as contribuições. Então, Lula foi bem sucedido no sentido de reposicionar o Brasil", acentuou Cortinhas.

Tirar Brasil do isolamento

"A fala de Lula neste cenário, principalmente, no foco de reatar os laços, de tirar o Brasil desse isolamento do negacionismo ambiental, foi bem acolhida pela comunidade internacional. Houve uma recepção bastante positiva com a presença dele. É claro que se pode criticar questões relacionadas com a viagem, enfim, eu também tenho críticas a esse respeito", comentou o professor Cortinhas.