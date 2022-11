Foi exitosa a vinda do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Brasília para tentar buscar a normalidade entre as instituições. Lula teve encontros com os presidentes da Câmara e do Senado, e com os 11 ministros do STF, e, antes mesmo da posse, ele pode começar a amarrar uma série de decisões que deverão ser tomadas logo no início de seu governo, a partir de 1º de janeiro.

Diálogo com o Centrão

Lula ainda criticou bloqueios ilegais de rodovias, começou a dialogar com o Centrão e disse o que queriam ouvir os presidentes Arthur Lira, da Câmara, e Rodrigo Pacheco, do Senado; os dois de olho na reeleição. Lula disse que não vai interferir nas eleições do Parlamento. O presidente eleito aproximou-se das lideranças do Congresso Nacional buscando pavimentar seu caminho para subir a rampa do Palácio do Planalto e começar a gastar a tinta da caneta, que não deverá ser BIC.

Recuperar a normalidade

Lula também se reuniu com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, na sede da corte. Após os encontros, o presidente eleito acentuou que "é plenamente possível recuperar a normalidade da convivência entre instituições". Portanto, um balanço positivo nesta primeira viagem a Brasília.

Resgatar a cidadania

"Eu me candidatei com o compromisso de que é possível resgatar a cidadania do povo brasileiro, de que é possível a gente recuperar a harmonia entre os Poderes, de que é plenamente possível recuperar a normalidade da convivência entre as instituições brasileiras", disse Lula.

Relação com o Centrão

Lula falou também sobre a relação que terá com o Centrão - bloco informal na Câmara dos Deputados que reúne parlamentares de partidos de centro e centro-direita. "Já fui deputado, já fui presidente da República, o governante tem que ter clareza que tem que lidar com as pessoas que foram eleitas. Temos que convencer das coisas importantes para o País. Não tem que olhar o Congresso e 'ah!, o Centrão'. O Centrão é um conjunto de partidos que temos que conversar e tentar convencer das nossas propostas", disse o presidente eleito.

Recuperação da cidadania

"Eu quero fazer com que o povo brasileiro recupere sua cidadania. Nós precisamos recuperar o Farmácia Popular, nós precisamos recuperar o Minha Casa, Minha Vida, temos mais de 13 mil obras que estão paradas, 80% prontas. Eu vou tomar posse dia 1º (de janeiro) e, se depender de mim, no dia 2 quero estar colocando obra para funcionar, porque nós vamos gerar emprego, distribuir renda e fazer esse País voltar a crescer", afirmou o futuro presidente da República.