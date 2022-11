Comando do Parlamento

A equipe de transição já trabalha com os olhos voltados ao Orçamento, e começa a pensar em como resolver o problema do Orçamento Secreto, recursos importantes para os parlamentares e que podem ser decisivos para a reeleição de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o Senado. É uma máquina de cooptação parlamentar que teve enorme êxito, uma ação que poderá ser repetida no Parlamento, apesar de o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ter anunciado, ainda na campanha, que quer acabar com o sistema, considerado por alguns, pouco transparente.

Capacidade de atuação

A verdade é que o Orçamento Secreto deu uma capacidade de atuação e poder para os parlamentares, e que dificilmente eles vão aceitar diminuir. Assim, o Brasil tem um presidente com uma enorme capacidade de atuação, mas depende de negociação com o Congresso para conseguir aprovar os recursos necessários. Os deputados e senadores, com os números em mãos, querem a liberação de verbas para suas bases eleitorais, alguns, até para cumprir promessas de campanha; uma negociação nada fácil.

Momento de bastante tensão

A professora do curso de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) Denilde Oliveira Holzhacker avalia que "é um momento de bastante tensão pós-eleição, e a necessidade de já iniciar negociação com o Congresso e fazer alavancar uma pauta que foi promessa de campanha do presidente Lula, mas também gera uma expectativa muito grande para que ele consiga conciliar, de um lado, corresponder essas demandas sociais que são importantíssimas e está na sua agenda de governo, mas também garantir capacidade fiscal e capacidade de fato de executar essas medidas". Por isso, acentua "a necessidade de negociar com o Congresso, que tem o peso forte nessa decisão, e também, num outro sentido, construir uma aliança que não fique somente restrita aos seus apoiadores durante a eleição, mas que também garanta a governabilidade a partir de primeiro de janeiro".

Tábua de salvação

"A atuação do Supremo Tribunal Federal com relação ao Orçamento Secreto seria uma tábua de salvação para o governo eleito", admite a professora. "Com isso, Lula manteria a promessa de que tiraria o Orçamento Secreto sem se desgastar com o Congresso."