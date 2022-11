Orçamento fiscal

O senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do orçamento, disse que para ajustar o orçamento "o caminho mais firme, adequado, seguro e inequívoco, é uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC)". Segundo ele, "o crédito extraordinário, que seria uma Medida Provisória (MP), ficaria limitado apenas aos programas que já estão em andamento, no caso, especificamente, os R$ 200,00 para o Auxílio Brasil". E lembra que "é apenas uma adequação".

Pedalada

Para Castro, "todas as outras medidas que precisam ser recompostas no orçamento, que está muito deficiente em várias áreas, como na saúde e na educação, ficariam de fora, já que a MP não alteraria a meta fiscal e, ao fim de tudo, poderia ser entendida como uma pedalada fiscal, o que poderia dar problema para Lula, como já deu para Dilma Rousseff".

Espírito de colaboração

O senador reforça que na Proposta de Emenda à Constituição caberiam outras promessas de campanha, já na Medida Provisória, não. "Na PEC se ajustariam várias coisas a um só tempo." Marcelo Castro destaca que, no Congresso, há um espírito de colaboração. "Todo mundo está entendendo que essas medidas são justas, necessárias e inadiáveis."

Estouro de gasto

Marcelo Castro destaca que o valor do estouro de gasto será conhecido, provavelmente, hoje, durante encontro com a equipe de transição liderada por Geraldo Alckmin (PSB). Ele disse que tem feito várias simulações com a própria assessoria do Senado. "Em nenhuma delas, o valor fica inferior a R$ 100 bilhões." Castro afirmou que já está com o espírito preparado para que o valor que será proposto seja superior a R$ 100 bilhões.

Solução consensual

O relator-geral do Orçamento deixou claro que a solução consensual entre os representantes do governo, dele, e de toda equipe de assessores no Senado que consultou e dialogou, "o caminho mais firme, mais adequado é o encaminhamento da PEC".

Apenas uma adequação

O senador ressalta dizendo que "devemos ter uma postura conservadora, e entender que esse Orçamento pertence ao atual governo". Ele cita que é justa a adequação para as demandas do novo governo. "É apenas uma adequação, não é um novo orçamento. Precisamos ser comedidos, só aquilo que for imprescindível é que deve fazer parte desta PEC."

Orçamento secreto

O teto de gastos foi destruído pelo atual governo. Resta agora, controlar gastos para que diminua o rombo e fazer escolhas. Abrir mão, por exemplo, do orçamento secreto é uma realidade minimamente factível, difícil de implementar, mas dentro da escolha de prioridades possível de ser negociada.

Preparando o 'Revogaço'

Conforme Lula anunciou durante a campanha eleitoral, a equipe do presidente eleito começa a trabalhar para preparar um "Revogaço" de decretos baixados por Jair Bolsonaro (PL), com prioridade para a área ambiental e armas. O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), cotado para o ministério de Lula, já antecipou que o novo governo vai revogar os decretos de Bolsonaro que permitiram aumentar a venda de armas no País.