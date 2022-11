O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) criticou as manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) e contra o resultado do pleito eleitoral. "É lamentável assistir isso com a democracia", disse. Segundo o governador reeleito no primeiro turno, "os atos devem ser reprovados para que possamos todos retomar as relações institucionais e pacificar o Brasil".

Comandos do Exército

O governador destaca que viu como positiva a fala de Bolsonaro, porém, "causa estranheza que muitas manifestações estejam ocorrendo em frente aos comandos do Exército, sem que haja qualquer manifestação por parte dos militares".

Fragilização do processo eleitoral

De acordo com Helder Barbalho, "temos que ter paciência ao mesmo tempo que devemos reprovar, de maneira veemente, qualquer tipo de tentativa de fragilização do processo eleitoral, de uma decisão da maioria do povo brasileiro". O governador disse ainda que "deseja e torce para que, a partir da manifestação do presidente Jair Bolsonaro na noite de quarta-feira, estimulando à desobstrução as rodovias, os manifestantes possam seguir essa orientação; que haja normalidade no Brasil e que possamos ter a responsabilidade de todos para recompor as relações institucionais de pacificar o Brasil e garantir que, democraticamente, o Brasil possa viver um novo ambiente".

'Sentimento de injustiça', diz Bolsonaro

Para Jair Bolsonaro, "os atuais movimentos populares são fruto da indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir".

Discursos na Câmara

A demora para a primeira manifestação do presidente depois de proclamado o resultado eleitoral e sobre os bloqueios das estradas, promovidos por caminhoneiros contrários à vitória do ex-presidente Lula, dominaram as discussões no plenário na primeira sessão de votações depois das eleições. Deputados de vários partidos defenderam o respeito ao resultado das eleições presidenciais, e criticaram as ações de caminhoneiros que bloquearam rodovias em pelo menos 22 estados e no Distrito Federal, o que foi considerado antidemocrático.

Atentado contra a democracia

A deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL) disse que o ato dos caminhoneiros é um atentado contra a democracia. "O que estamos vendo no Brasil neste momento é o choro minoritário e barulhento de meia-dúzia de bolsonaristas extremados que trancam as principais vias do País para pedir ditadura militar. Porque é fácil, numa democracia, pedir ditadura militar. Agora, numa ditadura militar, pedir democracia é bem difícil."