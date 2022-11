Com a derrota nas eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) perde o direito ao foro privilegiado por prerrogativa de função em 1º de janeiro, ou seja, passa a responder a processos na Justiça Comum. Como presidente, Bolsonaro tem direito ao foro especial que garante que ele só pode ser alvo de investigações criminais com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF, foto).

Palavra do especialista

Professor da Faculdade de Direito da USP, Rafael Mafei, pesquisador do Centro de Análise da Liberdade do Autoritarismo, autor do livro "Como Remover um Presidente, Teoria História e Prática do Impeachment, no Brasil," destaca que decisões de Bolsonaro podem ser apuradas, e ele pode ser responsabilizado.

Equipe de defesa

O professor Rafael Mafei afirmou que "se ele fosse Bolsonaro, estaria bastante preocupado com isso, e já pensaria em reunir uma equipe de defesa para lidar com essa contingência". O especialista explicou que "quando se é presidente da República, pode cometer três tipos de atos ilícitos: um ilícito criminal, um crime; um ilícito político, que são crimes de responsabilidade, aquele que se processa pelo impeachment, é um ilícito civil, um ato ilícito que gere um dano a uma pessoa. O ilícito civil é desde logo punível".

Desobediência sanitária

"Os ilícitos políticos e os ilícitos criminais, crimes de responsabilidade e crimes comuns, como por exemplo, desobediência de ordem sanitária durante a pandemia; a violação de sigilo de uma investigação durante inquérito das urnas eletrônicas que Bolsonaro vazou durante uma live."

Instâncias ordinárias

"Mas, uma vez que o mandato cessa, os crimes comuns, portanto, a violação do sigilo ou os crimes sanitários durante a pandemia, crimes contra a honra, tudo isso passa ser punível nas instâncias ordinárias", diz.

Vale a regra comum

"O presidente Bolsonaro, a princípio, não vai ter nenhum cargo que dê a ele prerrogativa de foro", acentua Rafael Mafei. "Isso significa que vale a regra comum do processo penal. Qualquer cidade do Brasil que ele promoveu atos que desobedecem a medidas sanitárias, que podem ser caracterizados como crimes contra a saúde pública, ele está à mercê de uma investigação."

Médicos autônomos

Tramita na Câmara dos Deputados Projeto de Lei 2.621/22, de autoria do deputado federal gaúcho Ubiratan Sanderson (PL), sugerido pelo Sindicato Médico do RS (Simers), para regulamentar contratos de prestação de serviços dos médicos autônomos. A contratação via pessoa jurídica tem se tornado comum tanto por empresas privadas, quanto por órgãos públicos, mas ainda gera insegurança nos profissionais.