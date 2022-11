Nomes para o primeiro escalão

A composição ministerial do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito pela Coligação Brasil da Esperança, com 50,90% dos votos, será um fator importante a partir de agora. O presidente precisa montar uma coalizão forte, ajustar com os demais partidos nomes para os ministérios.

Novos ministérios

Durante a campanha, Lula não adiantou nomes que farão parte de sua equipe de governo, sempre foi genérico, mas para o grande desafio de recuperar a economia, que hoje está concentrada no Ministério da Economia, sob o comando de Paulo Guedes, pretende recriar novos ministérios, dividindo o poder e tendo mais cabeças para pensar. Entre os ministérios que devem retornar estão o da Fazenda e do Planejamento. Os nomes de Aloizio Mercadante (PT) e Henrique Meireles (MDB), ex-ministros da área econômica, estão entre os cotados.

Talentos do Congresso

No mercado financeiro as cobranças sobre o comando da economia já começaram e devem aumentar ao longo dos dias. Todos sabem que o mercado não costuma ser paciente com esse tipo de decisão. Com seu terceiro mandato, Luiz Inácio Lula da Silva conhece os meandros das negociações econômicas. Deve buscar também talentos no Congresso Nacional.

Experiência petista

No ministério em formação estará Fernando Haddad (PT) com sua experiência de ex-ministro da Educação nos governos Lula e Dilma Rousseff e ex-prefeito de São Paulo. Lula, com 77 anos, tem que começar a investir em nomes para 2026.

Força do campo

Nomes fora do PT como Simone Tebet (MDB) deverão integrar o time ministerial de Lula. Ela tem um papel importante, um nome forte no conservadorismo e é reconhecida pela capacidade para assumir, por exemplo, o Ministério da Agricultura. Embora integre a força do agronegócio do Mato Grosso do Sul, não tem demonstrado muito interesse em assumir o ministério que, hoje, é a "cereja do bolo". Ela prefere um ministério na área social. O ex-governador de São Paulo e hoje eleito vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), é cotado para acumular a função com o comando do Ministério da Agricultura.

Presença do Nordeste

Já do Nordeste, um nome forte é o do senador Flávio Dino, eleito senador pelo PSB do Maranhão, com grandes chances de ser o futuro ministro da Justiça. Ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, eleita deputada federal pela Rede Sustentabilidade, de São Paulo, poderá suprir uma necessidade importante para o governo Lula, que é o Meio Ambiente, área que ela conhece bem e tem bom trânsito no exterior. Há também a possibilidade de ela permanecer no Parlamento, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem maioria, e indicar um nome de sua confiança para o ministério. Para o polêmico Ministério da Educação, que tantas emoções negativas proporcionou no governo Jair Bolsonaro, um nome cotado é o da governadora do Ceará, a professora Izolda Cela (PDT), primeira mulher a assumir o governo do estado.

Sem autoritarismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá muito que negociar, pois vai enfrentar um Congresso com maioria bolsonarista, uma extrema direita forte. Em vez de atritos e ameaças, o governo, a partir de 1º de janeiro, deve buscar harmonia e pluralismo, sem ímpetos de autoritarismo.