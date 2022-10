Desestímulo na economia

Os deputados federais gaúchos Alceu Moreira (MDB) e Paulo Pimenta (PT) falaram à coluna Repórter Brasília sobre os desafios do próximo presidente da República. Alceu Moreira, um dos líderes do agronegócio, disse que não consegue raciocinar com a possibilidade de o candidato do PT ganhar a eleição. "Com o Lula ganhando, nós teremos, com certeza, um desestímulo geral da economia, investidores vão tirar o pé do acelerador e o Brasil vai ter uma recessão bastante grande".

Bolsonaro comparado a Bolsonaro

Na opinião de Alceu Moreira, "a eleição de Bolsonaro só acelera o processo porque, aí, definitivamente, teremos um País que pode se planejar". Na avaliação do parlamentar, "Bolsonaro, comparado com ele mesmo, é muito melhor do que quando ele assumiu; ele ouve muito, conhece o quadro, e vai fazer, certamente, um ministério de elite, e o Brasil vai ter, no mínimo, uma década de grandes avanços de PIB positivos".

No caminho certo

Segundo Alceu Moreira, "o Brasil está, com certeza, no caminho certo. O mais importante é saber como se faz o nacionalismo no mundo globalizado. Como o Brasil começa a curar suas relações de dependência? Não posso querer alimentar o mundo se meus chips de computador são todos fabricados em Taiwan", acentuou. Ele questiona: "se a China botar o pé em cima de Taiwan, como eu fico no dia seguinte?".

Fazer o dinheiro circular

Na opinião do deputado Paulo Pimenta, "entre as primeiras decisões que devem ser tomadas pelo novo presidente é fazer com que o dinheiro circule. O grande problema do Brasil, hoje, é que o povo está sem dinheiro e a economia não se movimenta".

Distribuição de renda

Para o petista, "a grande ação do governo vai ser a distribuição de renda. Tem quatro propostas que são as centrais, mas a resposta tem que ser na economia", enfatizou Pimenta. "Vamos votar o orçamento depois da eleição. Vai ter a eleição, e depois temos três meses até a posse", afirmou. "O governo tem que criar um ambiente para o País que permita aprovar o orçamento, para que a partir de 1º de janeiro a gente possa começar a viver um ambiente que reflita o resultado da eleição". Entre outras prioridades, afirmou Pimenta, é preciso "cicatrizar o País. O grande papel do Lula é esse".