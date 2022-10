Na linha de chegada

As pesquisas continuam emitindo os mesmos sinais de uma vantagem do ex-presidente Lula neste nas eleições de segundo turno, do próximo domingo. Faltam três dias para 156 milhões de brasileiros voltarem às urnas para escolher o presidente entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). O certo é que a eleição ainda não está definida. O favoritismo do candidato do PT não lhe dá a garantia de vencer o pleito.

Último debate

Ainda há pela frente o último debate a ser realizado pela TV Globo nesta sexta-feira, que poderá ser fundamental para puxar os votos dos indecisos, aqueles que ainda estão tentando decidir o Brasil que querem a partir de 1º de janeiro. O confronto entre Bolsonaro e Lula pode ser decisivo.

Golpes em Bolsonaro

A campanha de Bolsonaro está sentindo alguns golpes. Começando com o episódio Roberto Jefferson, "muy amigo" que, no domingo, recebeu a Polícia Federal, que cumpria mandado judicial do Supremo Tribunal Federal, à bala de fuzil, mais de 50 tiros e granadas, inclusive ferindo dois agentes federais, deixando o País chocado com a atitude irresponsável do ex-deputado.

A encenação não deu certo

A mensagem passada para o Brasil e também para o exterior é que há um descontrole perigoso no caminho das eleições democráticas brasileiras. Pelo o que avaliam os analistas políticos, Jefferson tentou fazer uma encenação para tumultuar o processo eleitoral, que poderia favorecer a reeleição do presidente, e acabou jogando uma bomba no colo de Jair Bolsonaro, para satisfação da campanha petista, que recebeu munição, sem muito esforço.

Frustração e cadeia

Mas o plano do ex-parlamentar do PTB, fortemente armado, não deu muito certo e ele acabou preso. Já está encarcerado no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, acusado, entre outros crimes, de quatro tentativas de assassinato. Sem alcançar seu objetivo de hostilizar o Supremo após as ofensas descabidas e irresponsáveis feitas por ele, à ministra Cármen Lúcia, do STF.

Fogo cruzado

Vendo o fogo cruzado, Bolsonaro saltou fora e, antes que fosse acusado de compactuar com agressões a policiais federais, deixou seu "aliado", e procurou se proteger. No final das contas, o episódio só levou a desmoralização para a campanha de Bolsonaro e, quem sabe, levou junto alguns votos que poderiam engrossar o resultado da eleição, em favor do presidente-candidato.

Bomba que não explodiu

Na segunda-feira, mais um imbróglio, o ministro Fábio Faria, das Comunicações, anunciou uma "bomba". Disse que emissoras de rádio do Nordeste teriam deixado de veicular propaganda eleitoral do presidente-candidato, o que parece que vai acabar em fake news. Já por outro lado, Michelle Bolsonaro, Damaris Alves e Celina Leão, ampliaram seu desempenho na busca de votos para o presidente, tendo conquistado segmentos que não tinham aderido ao candidato do PL. A fala mansa com manifestações religiosas e com foco em Cristo estão fazendo a diferença. A verdade é que, nas últimas semanas, fora as alegrias "das mulheres do presidente", não faltaram aliados de Bolsonaro para atrapalhar suas ações de campanha.