Últimos esforços na busca do voto

Para entender como será o cenário dos últimos dias das campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL) no garimpo de votos do segundo turno, falam os representantes dos dois candidatos ao Palácio do Planalto: Flávio Dino, eleito senador pelo PSB do Maranhão, e Rogério Marinho, eleito senador pelo PL, do Rio Grande do Norte.

Prática concreta

Para o senador Flávio Dino, "o programa econômico de Lula, em linhas gerais, tentará evidenciar dois aspectos: a prática concreta que o presidente Lula adotou quando governou o País, uma experiência que ilumina o futuro. Do outro lado, nós temos uma dimensão prospectiva, ou seja, o que virá a partir de 1º de janeiro".

Valorização real do salário

O senador destaca que "o ex-presidente Lula tem reiterado o papel das obras, da geração de empregos, por exemplo, Minha Casa, Minha Vida. Ele tem enfatizado crédito barato, rápido, desburocratizado para micro e pequenas empresas, manutenção do Auxílio Brasil como Bolsa Família, no valor de R$ 600,00 para ativar o mercado de consumo de massas, e a volta da política de valorização real do salário-mínimo e das aposentadorias, acima da inflação".

Ato de banditismo

Na avaliação de Flávio Dino, "o episódio Roberto Jefferson é de imensa gravidade, é um ato de banditismo gravíssimo, um alguém com bombas, metralhadoras, atacando policiais federais, mostrando o efeito muito evidente de dois elementos do discurso e da prática bolsonarista".

Posição de Bolsonaro

O senador Rogério Marinho, representando a campanha de Bolsonaro, lamentou a forma como o ex-deputado Roberto Jefferson recebeu os policiais federais na sua residência em função da ordem emitida pelo ministro Alexandre de Moraes. "Nós acreditamos que quem atira em polícia merece ser preso e processado."

Institutos de pesquisas

Sobre a mais recente pesquisa Ipec que mostra uma estabilidade em relação a levantamento do mesmo instituto em relação à semana passada, no qual o presidente Lula mantém sete pontos sobre Jair Bolsonaro, argumenta Rogério Marinho: "os institutos de pesquisa me parece que precisam rever a sua metodologia, no primeiro turno eles foram amplamente desmoralizados".

Ações do governo

O senador comemora: "Veja a diferença, o governo vai terminar o ano com a inflação menor do que a Europa e Estados Unidos; com crescimento maior que a China, com aumento de empregos reais e na economia. É isso que tem que contar para a população, não só no Nordeste do País, mas em todos os rincões". Segundo Rogério Marinho, "o eleitor tem que votar em Jair Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro significa a transformação, a modernização do Estado brasileiro, e, sobretudo, o respeito das famílias brasileiras. Enquanto que o outro lado significa o retrocesso, o atraso, o corporativismo e a própria ação do estado por um partido que se apropriou do Estado brasileiro".