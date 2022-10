Desconforto a Bolsonaro

A prisão de Roberto Jefferson (PTB), após ter recebido à bala e granadas os policiais que cumpriam uma ordem judicial do Supremo, na última semana antes do segundo turno das eleições, trouxe desconforto ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e também piorou a relação do presidente-candidato com a Polícia Federal. O envolvimento do ministro Anderson Torres na rendição do ex-deputado vem sendo criticada por delegados, oficiais da PM e autoridades da segurança pública que foram unânimes em afirmar que o ministro não poderia se expor.

"Problemas nas cordas vocais"

Na opinião do deputado federal gaúcho reeleito Pompeo de Mattos (PDT), Roberto Jefferson agiu "bem de acordo como ele é: louco". Segundo o parlamentar gaúcho, "ele tem problemas nas cordas vocais que ele não controla e não para de falar bobagens. Tem problemas nas faculdades mentais, que ele não regula as bobagens que diz".

Bomba no colo do presidente

Para o parlamentar, Roberto Jefferson atirou uma bomba nos policiais e caiu no colo de Bolsonaro. "Mui amigo. Na ânsia de pensar que está ajudando o Bolsonaro, Jefferson está atrapalhando, acabou de afundá-lo. Isso vai tirar muito voto do Bolsonaro. Já tirou e assustou muita gente. Esse negócio das armas, que todo mundo deve ter arma, defendido por Bolsonaro, dá nisso aí. Não é bem assim, que todo mundo tem que ter arma, bota arma nas mãos dos loucos, podia ter sido uma tragédia maior, podia ter matado dois policiais", acentuou o congressista.

Pedindo para levar, diz Pompeo

Na opinião de Pompeo de Mattos, Roberto Jefferson "vai pegar um xilindró cheio agora. Ele estava preso pelas bobagens que dizia, agora também pelas bobagens que faz, como tentativa de homicídio, que é uma coisa bem mais forte". Segundo o congressista, "Jefferson fica pedindo para levar. Ele estava organizado, botou tudo, botou câmera, ele estava planejando, esperando esse dia. Ele se programou para esse dia".

Ação premeditada

No entendimento de Pompeo de Mattos, "Jefferson não fez por acaso as agressões à ministra nas redes sociais. Ele se programou, agiu de maneira premeditada. Isso é ruim para a política, é ruim para todo mundo; mas fundamentalmente, no caso, ficou muito ruim para o próprio Bolsonaro".

Impacto na campanha

O temor na campanha de Jair Bolsonaro é o impacto que a atitude de Roberto Jefferson terá nas eleições. A ordem na coordenação de campanha é afastar o máximo a imagem de Bolsonaro do "aliado". Ao longo do domingo, o presidente foi mudando de tom e chegou a chamar o petebista de "bandido". Até o final de semana, aliados de Bolsonaro estavam muito otimistas, vinham diminuindo a diferença em pesquisas e, alguns aliados já falavam em virada do presidente. A ideia nesta última semana era jogar na defensiva, sem muitos ataques ao adversário.

Complicador surge de repente

Agora surge o complicador Roberto Jefferson, que pode jogar por terra o enorme esforço da campanha bolsonarista que se preparava para mostrar, mais intensamente, um presidente pés no chão, moderado, leve na conversa no rádio e na TV, de fala mansa. Pelo lado do ex-presidente Lula, o episódio já começou a ser explorado, buscando mostrar a aproximação entre Jefferson e Bolsonaro. No rádio e na TV, peças já mostram a associação de Bolsonaro à violência.