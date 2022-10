Abstenção no 2º turno

A abstenção no segundo turno pode ser um grande problema tanto para Lula (PT) quanto para Jair Bolsonaro (PL), avalia o cientista político Josué Medeiros, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No primeiro turno, a abstenção em cidades como Rio e São Paulo, foi a abstenção do eleitor mais pobre. "Tem muitas famílias que migram dos estados do Nordeste e não transferem o título, e isso a pesquisa tem dificuldade de identificar."

Abstenção equilibrada

No segundo turno, a abstenção costuma ser mais equilibrada, avaliou o professor Josué Medeiros, lembrando que "tem uma mobilização, e com isso, a abstenção é bem distribuída entre as classes sociais, entre os setores educacionais, que também afeta a campanha de Bolsonaro, e vira uma preocupação de ambas as campanhas".

Fortaleza poderosa

Questionado sobre a "fortaleza" poderosa de Lula no Nordeste, o professor Medeiros afirmou: "na Ciência Política, temos estudado muito essa fortaleza". Ele explica que "tem um elemento, o Estado, que impacta muito a vida das pessoas no Nordeste, principalmente do povo mais pobre, o povo que precisa. Por conta disso, a gente avalia que a pregação de costume tem menos entrada lá, do que tem no Sudeste ou no Sul, onde as pessoas acabam tendo menos relação com as políticas públicas".

Eleição de rejeição

"A gente está vivendo uma eleição de rejeição. Essa eleição não é necessariamente uma eleição de voto, porque o eleitor não escolhe na base de gostar do candidato A ou do candidato B, as pessoas estão votando porque odeiam o candidato A, e votam no candidato B, e vice versa."

Adesão dos evangélicos

Bolsonaro tem uma adesão maior dos evangélicos e busca ampliar a captação de votos com os católicos. Bolsonaro, debaixo de críticas, foi ao Círio de Nazaré e foi a Aparecida para tentar segurar Lula junto ao eleitorado católico. O que as pesquisas têm mostrado é que os votos ficam muito regulares por conta destes movimentos que a gente está vendo.

Carta compromisso

Lula, por fim, fez uma carta aos evangélicos, que vem sendo muito debatida, afirmando que compreende o papel central da família, defendido pela igreja. Destacou ser "pessoalmente contra o aborto", e garantiu o não fechamento de igrejas.