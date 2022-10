O grupo de trabalho da Câmara que estuda alterações no sistema de governo no Brasil recomenda a adoção do sistema semipresidencialista no País. A proposta deve ser apresentada à população via plebiscito. O relatório aprovado é do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) e recomenda a adoção do semipresidencialismo a partir das eleições de 2030.

Relação com o Parlamento

Integrante do grupo de trabalho que trata da mudança do sistema de governo no Brasil, o deputado Enrico Misasi (MDB-SP), argumentou que os mais de 130 anos de presidencialismo no Brasil acumulam problemas crônicos que podem ser superados a partir de um novo sistema de governo. Além disso, o semipresidencialismo visa corrigir um problema de relação com o Parlamento que é crônico, pelo fato de o presidencialismo exigir uma formação de maioria a posteriori.

Características da proposta

De acordo com o texto aprovado, são características do semipresidencialismo: eleição popular direta do presidente da República; indicação do primeiro-ministro pelo presidente da República para exercício do cargo enquanto dispuser de confiança da maioria do Parlamento; separação entre chefia de Estado, a cargo do presidente da República, e chefia de governo, exercida pelo primeiro-ministro.

Estados e municípios

Para o deputado federral gaúcho Carlos Gomes (Republicanos), "é necessário conhecer a íntegra da proposta, qual o conteúdo e a intenção disso, para formar uma opinião". O parlamentar adianta que defende um sistema parecido com o dos Estados Unidos: "a Federação que funcione, que dê mais autonomia aos estados e municípios e que o sistema de arrecadação, grande parte fique nos municípios e nos Estados e que vá para o Governo central apenas aquilo que é dele".

Contrário do que acontece hoje

"É trabalhar ao contrário do que acontece hoje no Brasil", argumenta Carlos Gomes. "Hoje, vem para os municípios e estados, a fatia que é deles, e o restante fica todo no governo central. A minha proposta é inverter, ficar nos municípios e no Estado aquilo que arrecada proporcionalmente, e ir para o Governo Central aquilo que é da sua competência".

Redistribuição de funções

O deputado Carlos Gomes defende também a redistribuição de funções. "O governo central deve ficar apenas com a economia e Forças Armadas, e os demais da administração vão para a ponta. Não tem como governar o Brasil de Brasília".

Reduzir número de partidos

Na opinião do deputado Samuel Moreira, minirreformas políticas em curso, como as cláusulas de barreira que tendem a reduzir o número de partidos políticos no País reforçam o caminho gradual rumo ao semipresidencialismo.