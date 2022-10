Como parte da estratégia para evitar que as emendas parlamentares sejam derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso já tem planos para perpetuar o orçamento secreto. Uma decisão do Judiciário contra as emendas é vista com preocupação pelos parlamentares. Nos bastidores, líderes do Centrão ameaçam retaliar o Supremo com corte de verbas e até com a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), para derrubar decisões dos ministros.

Julgamento no STF

A presidente do STF, Rosa Weber, avalia pautar um julgamento que pode acabar com o orçamento secreto após o segundo turno das eleições. Essa possibilidade ganharia força se o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, for eleito, de acordo com dirigentes do Legislativo. Líderes do Centrão na Câmara e no Senado querem usar o Plano Plurianual (PPA), proposta que define os programas prioritários do governo federal durante quatro anos, para validar o orçamento secreto e blindar essas emendas de cortes durante o próximo mandato presidencial.

Guerra desigual, diz Van Hattem

O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo), reeleito com 256.913 votos, tem se posicionado sempre contra o orçamento secreto, e nunca utilizou esse "benefício". O parlamentar fez à coluna Repórter Brasília uma análise do que isso representa. "Sou contra, muito contra; nunca usei um centavo do orçamento secreto. É uma guerra desigual, a gente já viu na campanha como foi, quem tem só as individuais e quem tem emendas no orçamento secreto. Já é difícil a competição para quem tem emenda individual e quem não tem. Essa eleição elegeu praticamente quem estava em um dos lados da polarização e quem tinha dinheiro do orçamento", criticou o parlamentar gaúcho.

Distribuir como quiser

"O problema maior é as pessoas acharem que não é secreto por estar publicado no Diário Oficial. Não, ele é secreto porque não se sabe quem está indicando, quem são os deputados responsáveis. Há uma desproporção, tem deputado que recebem R$ 100 milhões, R$ 150 milhões de emendas de orçamento da União para distribuir como quiser", reclama o congressista.

Desvio e corrupção

Segundo o deputado Marcel van Hattem, "afora toda a questão eleitoral perniciosa para a democracia, de desvio, de corrupção, ainda toda a péssima alocação de dinheiro público". O deputado lembra que "os ministérios hoje não têm mais dinheiro, e é lá que estão os corpos técnicos para decidir onde é melhor aplicar o dinheiro público, e não nos gabinetes dos deputados e senadores".