Ausência da agenda econômica

Mais uma vez, no debate dos candidatos à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), no domingo, a pauta econômica passou a distância.

Pegando mais leve

Pegando mais leve do que fizeram nos debates anteriores, os postulantes ao Palácio do Planalto trocaram acusações sobre corrupção e "fake news" e abordaram temas como pandemia, compra de vacinas, obras no Nordeste, vagas no Supremo Tribunal Federal, orçamento secreto, desmatamento e combate à pobreza, sem agressões.

Debate equilibrado

Na avaliação de analistas políticos, foi um debate equilibrado, sem as costumeiras ofensas entre os candidatos, mas com a utilização excessiva da palavra, "mentiroso" entre os dois.

Sem torcida, empate

No primeiro tempo, venceu Lula, no segundo, Bolsonaro. Sem torcida, empate é uma boa avaliação de resultado.

Candidatos na defensiva

Os momentos em que os candidatos ficaram mais na defensiva foram quando Lula acusou Bolsonaro de omissão na pandemia e na compra de vacinas, um assunto que mexe com o atual presidente e o coloca em desvantagem. Já Bolsonaro explorou bem o tema corrupção nos governos do PT, o que também deixou Lula na defensiva.

Próximo debate

A repercussão do debate vai até o próximo, na TV Globo, dia 29. Quem venceu o debate realizado pelas TVs Bandeirantes e Cultura, pelo portal UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo, ficou muito na torcida de cada um, entretanto, acho que houve um certo equilíbrio.

Campanha do Lula

Para o senador Humberto Costa (PT-PE), "Lula teve no primeiro bloco um desempenho excelente; colocou Bolsonaro no canto da parede. Nós, que precisávamos tão somente preservar uma posição, diferentemente de Bolsonaro que precisava ganhar o debate, nos saímos muito bem", concluiu.

Acusações de corrupção

Já a campanha de Bolsonaro celebra exatamente o desempenho do presidente no segundo bloco, de tema livre entre os candidatos, quando Bolsonaro conduziu o bloco tratando de corrupção. Lula, assim como em debates anteriores, acabou se perdendo; não conseguiu rebater as acusações de corrupção e com isso, Bolsonaro explorou melhor o assunto.