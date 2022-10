Tempo de brincar, não com armas

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) vai apurar a festa do Dia das Crianças realizada pela Prefeitura de Uberaba (MG), no dia 12. No evento Tempo de Brincar, uma exposição com armas de fogo e até bombas foi realizada pelas forças de segurança, e permitiu que as crianças se aproximassem e manuseassem os armamentos. O episódio, interpretado como incentivo às armas, vem recebendo críticas de diversas áreas da sociedade.

"Só posso lamentar", diz Paim

O senador gaúcho Paulo Paim (PT) classificou como lamentável o episódio. Ele argumenta que "criança quer é cultura, conhecimento, escola, livro, e não já desde pequena aventurar-se no campo da violência. Ensinar a usar armas vai contra todo e qualquer princípio das políticas humanitárias".

Caminho da violência

"Política humanitária é solidariedade, amor, respeito, educação, e não violência" assinalou Paim. Acrescentando que, "com o presidente Jair Bolsonaro (PL) liberando cada vez mais as armas, instiga isso, acaba incentivando a setores da sociedade a partirem para esse caminho, um caminho que instiga a violência".

Projeto de Nação

No entendimento de Paim, "o Brasil vive no momento quase que um plebiscito, não só entre Lula e Bolsonaro, mas um projeto de Nação, de defesa da democracia".

Política civilizatória

No entender do senador, "para acabar com isso, sinceramente, só no voto. Só assim poderemos lutar para construir um Brasil com equilíbrio, com solidariedade, com fraternidade". Segundo o petista, "a população brasileira vai apontar a partir de agora, para onde o Brasil vai caminhar, para uma política civilizatória ou não".

"Eu não faria isso", diz Heinze

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP), que sempre foi armamentista, sintetizou sua posição: "eu não faria isso, ensinar sobre armas até é bom, mas eu não faria isso". Sempre é bom lembrar que o artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê que é crime "vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo", sob risco de pena de reclusão de três a seis anos.

Financiamento privado

A deputada reeleita Adriana Ventura (Novo-SP) disse que "é hora de o Brasil discutir, de forma madura, o financiamento privado de campanha". A parlamentar afirmou que recursos eleitorais estão sendo usados por laranjas. A parlamentar acentuou, da tribuna, que não há democratização do acesso ao fundo eleitoral e que esse dinheiro é fornecido para os políticos mais influentes. Ela alega que é inadmissível o uso de recursos públicos para campanha eleitoral em um País que não tem o básico para oferecer na educação das crianças.