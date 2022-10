Força no Congresso

Edgar Lisboa

A bancada evangélica será reforçada por campeões de voto e pelo aumento do poder das grandes igrejas do segmento no Congresso Nacional, ganhando evidência na defesa da pauta de costumes, a partir de 2023. Levantamento feito com base no resultado das eleições deste ano mostra que, dos integrantes da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara, 177 foram candidatos a novo mandato. Deste total, 109 tiveram sucesso; uma taxa superior a 60%. Uma força considerável na hora de votar.

Diálogo construtivo

"Espera-se que a maioria dos evangélicos no Congresso deve ser direcionada ao diálogo construtivo", afirmou o pastor e professor de Teologia Peniel Pacheco. Ele destaca que "é verdade que a maioria dos evangélicos eleitos para a Câmara faz parte do bloco bolsonarista; isto se deve à pauta dos costumes, que teve um peso muito grande nas decisões do eleitor. Entretanto, concluído o processo eleitoral, os eleitos vão querer demonstrar suas habilidades para o diálogo respeitoso e construtivo, seja com os próprios colegas de outras bancadas ou com o Executivo".

Pautas sociais e econômicas

Peniel Pacheco argumenta que, "além das questões morais, existem pautas sociais e econômicas que afetam diretamente a vida dos seus eleitores, e eles não querem nem pensar em contrariar aqueles que confiaram a eles seus votos", disse o professor de Teologia.

Atuação no Parlamento

Peniel Pacheco lembra que "uma recapitulação da história recente do Congresso mostra que alguns dos deputados reeleitos agora, já fizeram parte da base de governos anteriores, e transitaram com desenvoltura junto a eles conquistando medidas que interessavam diretamente ao segmento, como a Lei da Liberdade Religiosa, o Dia Nacional do Evangélico e a lei que incluiu no Calendário Nacional, a Marcha para Jesus".

Bancada da Bíblia

Não é sensato, acentua o professor, "imaginar que a chamada Bancada da Bíblia vai apoiar incondicionalmente ou fazer oposição sistemática ao próximo governo, seja ele qual for". É esperar para ver.