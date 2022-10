Governo e Parlamento

O presidente Jair Bolsonaro (PL) está muito confortável no que diz respeito à relação com o Congresso Nacional. Se junto aos eleitores, num primeiro momento, ele ainda não conseguiu ver os resultados que esperava após a liberação dos chamados "benefícios da bondade" à população, como Auxílio Brasil, entre outros, num gasto de R$ 12,6 bilhões, às vésperas das eleições; com os parlamentares, funcionou e funcionou bem. O PL, partido do presidente, elegeu 99 deputados federais, maior bancada na Câmara pela primeira vez na história da legenda. Além disso, Bolsonaro tem um time de oito senadores que integram uma bancada conservadora, e que começam a formar sua base no Congresso.

Mostrar a força ao eleitor

Isso sem falar no poderoso Centrão, que, para 2023, pretende formar um contingente de mais de 300 deputados na Câmara. Um número que fará a diferença na hora de votar alinhados com o presidente da República. Resta saber agora se esse exército de congressistas, trabalhando a seu favor, conseguirá transmitir essa força ao eleitor. Só saberemos dia 30. Enquanto isso, acompanhamos as pesquisas contestadas por Bolsonaro e sua tropa de choque.

Apoio dos governadores

Jair Bolsonaro precisa de uma virada inédita para conquistar a reeleição no segundo turno. Além de sua força no Parlamento, Bolsonaro conta com o apoio declarado de vários governadores. O mesmo acontece com seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro ganhou o apoio de Ibaneis Rocha (MDB), governador reeleito do Distrito Federal, por sua vez, Lula obteve o apoio de Helder Barbalho, também do MDB, reeleito governador do Pará. Apoiam Jair Bolsonaro (PL), no Acre, Gladson Cameli (PP); Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil); Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); Paraná, Ratinho Júnior (PSD); Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL); Roraima, Antonio Denarium (PP). Apoiam Lula (PT), no Ceará, Elmano Freitas (PT); Maranhão, Carlos Brandão (PSB); Pará, Helder Barbalho (MDB); Piauí, Rafael Fonteles (PT); Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).

A caneta funciona

O crescimento do grupo do qual o PL faz parte, avaliam analistas, pode significar dificuldade para a governabilidade de um governo de esquerda e mais facilidade para um governo de direita. Mas todos sabem que a caneta, bem utilizada, pode resolver boa parte desses problemas.

Relações com o Congresso

Seja quem for o presidente, para aprovar projetos do seu interesse, precisará ter interlocução com deputados e senadores, se quiser avançar com seus planos de governo. Para aprovar uma mudança na Constituição, por exemplo, para ser aprovada, são necessários 308 votos favoráveis em dois turnos.

Cargos relevantes

Outro ponto importante para os congressistas é que os partidos com maior presença na Câmara dos Deputaods têm prioridade na ocupação de cargos relevantes no Legislativo. Um exemplo é a presidência de comissões permanentes importantes, principalmente, a concorrida Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).