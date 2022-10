As pesquisas e as urnas

Os números divergentes entre as pesquisas eleitorais e os resultados nas urnas chamaram a atenção em todo o País, e deram início a um grande debate. O fato originou um movimento na Câmara dos Deputados para instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar o uso político dos institutos de pesquisas nas eleições, a partir de 2014.

Esclarecimento do eleitor

Entre os que assinaram o documento está o deputado federal gaúcho reeleito Covatti Filho (PP). "Os resultados foram muito distantes das previsões desses institutos, e o eleitor merece esse esclarecimento", destaca Covatti. De acordo com o documento, a comissão será constituída por 23 membros titulares, com prazo de 120 dias, havendo a possibilidade de prorrogação.

Ameaça de Bolsonaro

Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), acusa os institutos de pesquisa de interferirem na democracia, e cobra ação do TSE. Em tom de ameaça, Bolsonaro pediu para que as empresas responsáveis pelos levantamentos "não dobrem as apostas no segundo turno". Aliado de Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) demonstrou confiança nos resultados das urnas eletrônicas, mas voltou a atacar os institutos de pesquisa.

Senadores gaúchos

O senador Luis Carlos Heinze (PP), em Brasília, circulando pelo Palácio do Planalto ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão, senador eleito pelo Republicanos do Rio Grande do Sul, participando das reuniões estratégicas para viabilizar a reeleição de Jair Bolsonaro, no segundo turno, discute com a equipe de coordenação de campanha as realizações do governo federal no Estado para apresentar a prefeitos e eleitores.

Ditadura branca

Ex-candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet, terceira colocada com quase 5 milhões de votos no primeiro turno das eleições, afirmou que sua "consciência de brasileira democrata" não poderia deixá-la apoiar Jair Bolsonaro. Tebet afirmou que o presidente poderia gestar uma "ditadura branca".

Dominando Judiciário e Legislativo

"Um Poder Executivo dominando o Judiciário, e dominando o Legislativo, nas presidências da Câmara e do Senado, automaticamente você tem uma ditadura branca. É a nova versão do que é o autoritarismo no Brasil ou no mundo", acentuou Simone Tebet. "A gente tem que entender que hoje as ditaduras não se dão mais por golpes ou pelas armas, ela vem de uma outra forma. E esse é o problema, porque ela vem velada", afirmou.