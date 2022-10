Qualquer grupo que governe o Brasil terá que buscar um ajuste fiscal para poder contar com a confiança dos investidores privados no futuro do País. A avaliação é do advogado Evaristo Pinheiro, sócio administrador do escritório Barral Parente Pinheiro (BPP). "A governabilidade tende a melhorar no futuro governo, independentemente do ocupante, dada a redução do número de legendas no Congresso Nacional", pontua Evaristo na análise "Brasil: Perspectivas e Previsões".

Reforma tributária

"Diante das reformas já aprovadas (trabalhista e previdenciária), a maturidade do debate sobre a reforma tributária e as reformas microeconômicas colocadas em prática, a conclusão é que, apesar das diferenças no discurso e nas formas de implementar as ações, a agenda política do próximo governo se manterá inalterada", ressalta Evaristo. "Além das oportunidades que serão destravadas com um crescimento sustentável do PIB se este cenário se confirmar, as lacunas de produtividade e investimento que o Brasil apresenta, abrirão espaço para muitas oportunidades de negócios."

Bons projetos na infraestrutura

"O setor de infraestrutura do Brasil é muito promissor", aponta Evaristo, ao lembrar que a recente reforma em alguns marcos regulatórios promove o desenvolvimento do setor e, especificamente no setor de energia, as condições naturais brasileiras favorecem o País: a energia eólica representa 11% da matriz, e a solar, menos de 2%. "Quando o País retomar sua estabilidade fiscal e investimentos, não haverá escassez de bons projetos ou de setores promissores", conclui.

Tamanho das oportunidades

Ilustrando o nível de oportunidades, pode-se mencionar o setor de seguros, no qual apenas 15% da população brasileira tem seguro de vida, 30% tem seguro automóvel, 24% tem seguro de saúde, e menos de 10% tem sistema de previdência privada. O Brasil também tem um grande potencial para agregar valor sobre o gás e produzir hidrogênio verde no País.

Agronegócio puxando demandas

Enquanto o PIB do agronegócio brasileiro cresce cerca de 10% ao ano, os investimentos em estradas, portos e aeroportos não estão sendo suficientes para manter e melhorar a produtividade das mercadorias.

Romper o ciclo da pobreza

O governador reeleito em Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), já anunciou grandes mudanças em programas sociais do estado. "Precisamos romper com o ciclo da pobreza. Vou governar o estado com uma gestão compatível e focada no desenvolvimento social," acentuou Caiado, que foi reeleito no primeiro turno.

Bancada da Bala

Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra que a presença das forças de segurança na Câmara dos Deputados vai aumentar 35,7% em 2023, fortalecendo a chamada Bancada da Bala, na sua maioria, parlamentares fiéis a Jair Bolsonaro (PL), e que defendem os temas polêmicos, como armar a população. Na avaliação do presidente do Fórum de Segurança, Sérgio Lima, "o bolsonarismo mais radical aproveitou esse debate do armamentismo e do medo para ampliar a bancada".

Força dos fardados

Dos 1.888 candidatos na disputa, 38 foram eleitos, incluindo três oficiais do Exército, entre eles o polêmico general Eduardo Pazuello (PL), ex-ministro da Saúde, mais votado para a Câmara pelo Rio de Janeiro.