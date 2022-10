Retomada das vacinas

Pedro Westphalen, que é médico, reeleito deputado federal pelo PP do Rio Grande do Sul, disse ao Repórter Brasília que pretende dar continuidade a seu trabalho na Câmara dos Deputados priorizando três pautas importantes, que "são fundamentais". "Uma delas é a parte preventiva da saúde, o capítulo das vacinas, que temos que retornar logo à normalidade, acabar com as filas de cirurgias do SUS e promover a saúde nos municípios".

Poliomielite às portas do Brasil

O deputado alerta: "estamos com a poliomielite às portas do Brasil, isso é inadmissível. Já perdemos o selo de país livre do sarampo. Vamos retomar isso fortemente, e também promover uma retomada do atendimento".

Pesquisas, saúde em 1º lugar

"Em todas as pesquisas feitas, a saúde estava em primeiro lugar como preocupação da população", destaca Pedro Westphalen. "Temos que terminar com as filas de cirurgias do SUS. Temos que terminar com as filas de consultas especializadas do SUS; temos que reformular esse tipo e atendimento à saúde, que é extremamente eficiente, mas que precisa ter algumas agilidades", argumenta o parlamentar.

Retorno aos municípios

Westphalen vai continuar o trabalho em favor da saúde no municípios, fazer com que haja mais retorno aos municípios através do fundo de participação municipal. Ele foi presidente da Comissão Especial que definiu a entrada de 1% de participação municipal. "Todo ano, em setembro, vai entrar o recurso para os mais de 5 mil municípios do Brasil. Este ano o Rio Grande do Sul vai receber R$ 400 milhões. Temos que ampliar, pois 25% vão para a educação, 15%, saúde, e o resto para o município utilizar em outras prioridades."

Filas e tratamentos no SUS

O parlamentar quer que seja dada uma repensada para diminuir as filas de cirurgias do SUS, "diminuir o tempo de tratamento de doenças como o câncer, doenças que não podem esperar, e regularizar a vacinação, que é um fator protetor e preventivo do cidadão", acentuou.

Corrida contra o tempo

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) aumentam a velocidade na corrida contra o tempo para buscar os votos para a presidência da República neste segundo turno das eleições. Bolsonaro busca apoio de governadores que foram bem votados no primeiro turno, como Romeu Zema (Novo-MG), que já nesta terça-feira, foi ao Palácio do Planalto e anunciou que está com o atual presidente. Ibaneis Rocha (MDB-DF) inicia na próxima semana intensa campanha em favor de Jair Bolsonaro. Os dois foram eleitos no primeiro turno. Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, também já anunciou apoio ao atual presidente. Já Lula recebeu reforço do PDT de Ciro Gomes, que após anunciar que estava estudando a decisão que tomaria, afirmou que estará com o partido, cujo presidente nacional, Carlos Lupi, confirmou o apoio.