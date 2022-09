Repercussão nas redes

O debate da TV Globo desta quinta-feira à noite entre os candidatos à presidência da República passa a ter uma repercussão enorme nas redes sociais. Na eleição de 2018, observava-se uma certa vantagem da candidatura de Jair Bolsonaro (PL) com relação a utilização das redes sociais. Já em 2022, acredita José Paulo Martins, professor de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, "este jogo está mais ou menos empatado".

Fome, desigualdade e pobreza

A corrupção, tema explorado intensamente por Jair Bolsonaro, deixa de ser o assunto central nas eleições de 2022 e dá lugar à economia, inflação, educação, saúde e desemprego. Nas questões sociais, a apreensão está relacionada à fome, à desigualdade e à pobreza.

Clima de instabilidade

Outro ponto, mais diretamente ligado às eleições, é a segurança da população que tem que se deslocar até as urnas. Mais uma questão que vem preocupando são possíveis atos de violência nas ruas, que poderiam criar um clima de instabilidade no dia das eleições.

Ação dos apoiadores

Existe uma preocupação da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a respeito das ações dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), a partir da noite desta quinta-feira, quanto a possíveis fake news que poderiam ser veiculadas e provocar um confronto após o debate. Outro temor do núcleo de campanha de Lula é que haja um constrangimento na véspera e no dia da votação, fazendo com que os eleitores do ex-presidente, temerosos, se sintam estimulados a não comparecer às urnas.

Fragilidade no ensino

O plano de governo dos candidatos vem sendo buscado pelos eleitores que querem saber os investimentos que serão feitos em cada área. A educação é um dos itens mais questionados. A fragilidade do Ensino Médio, em que por questões diversas, vários alunos concluem o curso não sabendo, inclusive, fazer contas de somar e subtração.

Preocupações concentradas

Diferentemente do que foi em 2018, as preocupações dos eleitores este ano estão mais concentradas na inflação, fome, salário e emprego. Antes, a corrupção era a maior preocupação.

Jornada longa

Diante de cenários econômicos, interno e externo, duvidosos, o combate à inflação será uma jornada longa. Os efeitos deste esforço de combate à inflação podem frustrar as expectativas do presidente da República, seja ele quem for.

Novos juros

No Brasil, mesmo com juros de 13,75%, ainda não há certeza entre os membros do Comitê de Política Monetária do BC, que a batalha para trazer a inflação à meta tenha êxito.