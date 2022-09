Enquanto a superação da fome é o desafio mais urgente do Brasil neste momento, num contexto de insegurança alimentar agravado pela pandemia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que é mentira que o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Ele voltou a classificar as críticas ao momento econômico do País, de "narrativa política", o levantamento que mostra que 33 milhões de brasileiros vivem em situação de fome, 14 milhões a mais do que em 2020. Os números foram divulgados em junho deste ano pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O número representa quase o dobro de 2020.

Fome avança no Brasil

Paulo Guedes argumentou que, "com a transferência de renda feita no governo (Jair) Bolsonaro (PL) através do Auxílio Brasil, "seria impossível ter essa quantidade de pessoas passando fome, uma vez que os repasses teriam aumentado o poder de compra da população mais fragilizada". Ele não apresentou, no entanto, dados que desmintam a estatística. A verdade é que a fome avança cada vez mais no País.

Fora da realidade

"O governo está fora da realidade. É inegável que há mais de 30 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, por falta de emprego e renda, e que não tem acesso a nada", afirmou o senador gaúcho Paulo Paim (PT), acentuando que "o ministro está totalmente equivocado, e o governo não está vendo a realidade dos fatos". Na visão do parlamentar, "todos estão vendo que a situação de parte da população é desesperadora. Quando Paulo Guedes faz este tipo de declaração, ele tenta chamar atenção da opinião pública, para tentar mudar uma eleição que já está perdida para eles".

População cansada

De acordo com Paulo Paim, "a população está cansada com esse 'clima de guerra' que eles criaram todo esse tempo, e quer que termine logo. E se é para terminar isso, é ganhar no primeiro turno". O senador não acredita que haja um acirramento da campanha nestes últimos dias. Ele argumenta que "está tão forte a onda Lula, que as pessoas vão acabar votando nele para terminar logo, pois querem recomeçar a reconstruir o País".

Mostrar ações do governo

A campanha do presidente Jair Bolsonaro tem expectativa de que nos últimos debates o candidato à reeleição possa melhorar seus índices nas pesquisas. Querem que ele mostre, com veemência, o que o governo fez, comparando com os demais governos.

Redução de impostos

Jair Bolsonaro editou duas medidas provisórias que tratam da redução de impostos. Uma delas reduz a tributação de gastos de brasileiros em viagens ao exterior. A outra diminui a alíquota de impostos sobre a renda de investidores estrangeiros no Brasil. São temas que também devem ser abordados nos próximos debates.