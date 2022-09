O Rio Grande do Sul comemora nestes dias, às vésperas das eleições gerais, a Semana Farroupilha e o Dia do Gaúcho, ocasião em que deixa de lado as bandeiras político-partidárias e carrega a bandeira do Rio Grande, valorizando a cultura e as tradições do Estado. Seguidamente sou questionado em Brasília sobre o significado destas datas regionais.

Guerra dos Farrapos

O dia 20 de setembro, conhecido como o Dia do Gaúcho, é feriado no Estado. A data recorda o início da Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, em 1835. Para o Brasil, marca a revolta civil mais longa da sua história, 10 anos. O Dia do Gaúcho consiste numa homenagem a um dos episódios históricos mais importantes para a comunidade gaúcha.

Revolução Farroupilha

A Revolução Farroupilha foi uma revolta regional contra o Governo Imperial do Brasil, na qual os revoltosos queriam se separar do Império do Brasil. Recebeu este nome por conta dos farrapos que seus participantes vestiam. Após ser feito um acordo de paz entre as partes envolvidas, a revolução chegou ao fim em 1º de maio de 1845.

Semana Farroupilha

É uma celebração da cultura e das tradições gaúchas. A semana ocorre todos os anos entre os dias 13 e 20 de setembro, e é a maior festa popular do estado do Rio Grande do Sul. Para falar um pouco sobre a importância da cultura regional, o Repórter Brasília conversou com o deputado federal Giovani Cherini (PL), gaúcho de Soledade, com o maior número de leis sobre o tema na Câmara dos Deputados. Ele é autor da lei que institui o churrasco como prato típico do Rio Grande do Sul, e o chimarrão, como bebida símbolo do Estado, além da Lei que definiu 24 de abril como o Dia do Churrasco e do Chimarrão.

Capital do Chimarrão

O congressista é também autor da lei que elege Venâncio Aires como a Capital Nacional do Chimarrão e da lei que declara o Acampamento Farroupilha, de Porto Alegre, como Patrimônio Histórico. É de sua autoria também, a lei que coloca o cipreste Farroupilha, em Guaíba, como patrimônio histórico. A lei que declara como Patrimônio Histórico, a estátua do Laçador, na entrada da Capital gaúcha, que representa o folclorista Paixão Côrtes, também foi apresentada pelo parlamentar. Cherini é autor do projeto que regulamenta os animais e os rodeios e da lei que trata da apresentação dos símbolos do Rio Grande. A Lei que define a cidade de Nova Bréscia como terra dos churrasqueiros também é de autoria do parlamentar.