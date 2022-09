Na reta final das eleições para o Palácio do Planalto, a duas semanas do pleito, se intensificam as pesquisas de opinião e também os questionamentos dos candidatos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que lideram as intenções de voto, buscam estratégias para esse final de campanha. O ex-presidente Lula tem recomendado aos apoiadores e coordenadores que voltem a perseguir uma vitória no primeiro turno. A expectativa dos petistas é conquistar o chamado voto útil. É o eleitor que no último momento decide votar em quem realmente tem chances de vencer, mesmo que não seja o candidato de sua preferência.

Voto envergonhado

Já a campanha de Bolsonaro traça uma estratégia para encarar os novos índices das pesquisas. Buscam conquistar o que chamam de "voto envergonhado", que as pesquisas não conseguem captar. A pesquisa do Ipec, que foi divulgada na segunda-feira, mostrou que 80% dos eleitores brasileiros já decidiram em quem vão votar. O PT não vai tirar votos de Bolsonaro, avaliam analistas políticos. Entretanto, há a expectativa de tirar votos dos outros candidatos, que é com quem a campanha de Lula conta para melhorar seu desempenho.

Segurança de Lula no Sul

A viagem de Lula para a Região Sul, que começa nesta sexta-feira por Porto Alegre e inclui Curitiba e Florianópolis, terá a segurança mais reforçada de toda a campanha eleitoral. A equipe da Polícia Federal (PF)preparou um esquema amplo de proteção, com membros da unidade de elite da corporação treinada para situações de alto risco, o Comando de Operações Táticas. A ação vai incluir ainda o uso de drones, para detectar ameaças, e "snipers" em pontos estratégicos. Além disso, estarão presentes os policiais da equipe fixa do petista e a segurança da PF.

Foco no voto útil

A eleição continua polarizada entre Lula e Bolsonaro, com uma diferença pequena, o que leva os petistas a buscarem a indução do voto útil. A partir desta semana, o PT começou a fazer testes com a utilização de personalidades da área do esporte, da televisão e do cinema, para induzir os eleitores a votarem no Lula. O primeiro formador de opinião é o ex-jogador Raí, que surge na TV de camisa vermelha, afirmando que vai votar no Lula. É uma espécie de teste para ampliação desse sistema.

Colégios eleitorais maiores

Em reuniões reservadas, caciques dos partidos que apoiam Bolsonaro, como PL, PP e Republicanos, têm repetido que os candidatos a deputados relatam crescimento de Bolsonaro no eleitorado no interior do Brasil, mas o que o presidente precisa agora é volume de votos em colégios eleitorais maiores.