Tentativa de exploração política

O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, de Rio Grande, ex-comandante da ONU no Haiti e no Congo, e ex-ministro da Secretaria de Governo no início do mandato de Jair Bolsonaro (PL), fez, na semana passada, uma análise bastante lúcida do envolvimento das Forças Armadas em ações do governo. O general admitiu que há uma tentativa de uma exploração política. No entendimento de Santos Cruz: "O que se viu foi mais uma tentativa de usar as Forças Armadas". Ele não considera que a tentativa tenha sido tão bem sucedida.

Populista e fanático

Na opinião do general Santos Cruz, "arriscar a instituição para um golpe em benefício de um determinado político é uma irracionalidade total. Não tem cabimento achar que as Forças Armadas vão se comprometer por causa de uma única pessoa", acentuou. O ex-ministro definiu o bolsonarismo como "populista e fanático". Para o militar, "Bolsonaro conseguiu desgastar ainda mais a imagem das instituições".

Prejuízo institucional

"O Judiciário está desgastado há muito tempo. Depois que o Congresso começou, no ano passado, a receber R$ 20 bilhões por ano para fazer o que quiser, o prejuízo institucional que a gente está tendo em todas as instituições, não é só nas Forças Armadas. Todas as instituições estão sendo danificadas em benefício da figura populista."

Conselho tutelar

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) quer um piso salarial para os conselheiros tutelares. Ele apresentou projeto que define que os valores sejam estabelecidos conforme o número de habitantes de cada município. "A medida é importante para valorizar a categoria. Não pode o conselheiro tutelar trabalhar com um salário miserável."

Judiciário independente

"Sem um Judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre não há democracia", disse a gaúcha de Porto Alegre Rosa Weber, ao assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, defendendo a corte contra o que chamou de "ataques injustos e reiterados".

Prudência é um bom conselho

Deputados ligados ao Centrão têm conversado com parlamentares petistas, indicando que o que o bloco composto por PP, Republicanos, Solidariedade, PL, PTB e frequentemente parlamentares de outras agremiações, pode abrir espaço para negociar e pode abrir espaço para uma negociação maior, caso o ex-presidente Lula vença as eleições.

Agenda econômica

Já empresários vislumbram garantir uma agenda econômica forte no Congresso com qualquer governo que ocupe o Planalto. Poucos duvidam que o proesidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), seja, hoje, o político que mantém o maior poder de fogo no País. Essas próximas duas semanas podem fazer a diferença, e tanto Bolsonaro quanto Lula sabem que o Centrão pode mudar os rumos das eleições.