Uma gaúcha no comando do STF

Rosa Maria Pires Weber, ou Rosa Weber (foto), uma gaúcha discreta, religiosa, que tem uma bíblia exposta em seu gabinete no Supremo, magistrada de poucas palavras, que não gosta de dar entrevistas, com paixão por astronomia e tem como filme predileto, "O Poderoso Chefão", assume hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal, em meio a confrontos entre o presidente Jair Bolsonaro (PL), políticos de alguns partidos e parte do Parlamento. A nova presidente do Supremo sabe que terá muitos desafios e pouco descanso, principalmente, até janeiro de 2023, quando ocorrerá a posse do presidente da República.

Topo da carreira

O presidente Jair Bolsonaro foi diplomado por ela no fim de 2018, por estar no comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na tradicional cerimônia em que o presidente eleito vai ao tribunal para legitimação do resultado das urnas eletrônicas. Agora, em novas eleições, Rosa Weber alcança o topo da carreira jurídica e garante que o presidente diplomado será aquele escolhido pela maioria dos eleitores.

Viver um dia de cada vez

Tranquila, como é seu perfil, a ministra que se aposenta em outubro do próximo ano, quando completará 75 anos, tem revelado a pessoas mais próximas que vai viver um dia de cada vez. No dia 2 de outubro, a gaúcha de Porto Alegre, completará 74 anos.

Carreira referência

Com quase 50 anos de trajetória, Rosa Weber, que não planejou chegar ao cargo máximo da magistratura brasileira, tem motivos para comemorar em dobro seu aniversário. Após sair de Porto Alegre, onde foi juíza trabalhista e desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, teve uma carreira referência na corte maior da Justiça brasileira, e assume a presidência do Supremo Tribunal Federal.

Correção dos valores do SUS

Está em análise na Câmara dos Deputados, proposta do deputado federal gaúcho Nereu Crispim (PSD) que estabelece normas para o financiamento tripartite e para a revisão periódica dos valores destinados a ações e serviços de saúde de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Colapso do sistema de saúde

"Essa proposta é um reconhecimento à atuação das Santas Casas e dos Hospitais Filantrópicos, que correspondem a mais de 50% dos atendimentos do SUS", disse o autor da proposta, deputado Nereu Crispim, ao Repórter Brasília, acrescentando: "a eventual falência deles levaria ao colapso do sistema de saúde no País".

Aposentados e pensionistas

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) sugere que o presidente Jair Bolsonaro aprove, com o Congresso Nacional, seu projeto de lei sobre o 14ª salário para aposentados e pensionistas.