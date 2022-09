Cenários difíceis

O próximo presidente da República, seja ele qual for, vai enfrentar um cenário difícil, com desafios intransponíveis em algumas áreas. A campanha eleitoral se desenvolve em meio ao aumento da pobreza da população e a turbulência da inflação alta. Apesar do esforço dos candidatos em mostrar propostas de benefícios para famílias carentes e a defesa da reforma tributária, que perambula pelo Congresso Nacional há duas décadas, não será nada fácil transformar em lei essa proposta, que agora, tem o anunciado apoio do Palácio do Planalto. Após dois anos de pandemia da Covid, e em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia, a corrida eleitoral deste ano à presidência da República, fatores que contribuíram para a disparada da inflação, aumento da pobreza e com a taxa de inadimplência crescendo, serão obstáculos consistentes para o exercício de competência do próximo presidente.

Emprego para mulheres

A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória (MP 1116/21) que institui normas para incentivar a criação de empregos para mulheres e conciliar o trabalho delas com a criação de filhos pequenos, inclusive com mecanismos para permitir uma maior participação dos homens nessa tarefa.

Jornada de trabalho

A relatora, deputada Celina Leão (PP-DF), hoje, candidata a vice-governadora de Brasília na chapa de Ibaneis Rocha (MDB), que é coordenadora da bancada feminina da Câmara, promoveu várias mudanças no texto do governo depois de ouvir as deputadas, especialistas e entidades representativas. Uma das mudanças foi estender às mães a possibilidade de flexibilização da jornada de trabalho, um benefício previsto originalmente apenas para os pais.

Trabalho remoto

Entre as possibilidades nestes casos, estão o trabalho remoto e o cumprimento parcial da jornada. Terão direito pais e mães de crianças de até seis anos de idade. Entre as medidas inovadoras, o texto aprovado ainda inclui na legislação a regra de salários iguais para homens e mulheres que exercerem a mesma função dentro da mesma empresa.

Programa Emprega Mulher

A qualificação das mulheres para estimular a ascensão profissional é outra medida aprovada. A MP também cria o Programa Emprega Mulher. Além disso, cria programas de prevenção ao assédio sexual e de microcrédito voltado para as mulheres.

Jovens aprendizes

A relatora retirou do texto da MP o trecho que previa a criação de medidas relativas à contratação de jovens aprendizes. Ela explicou que uma comissão especial da Câmara está tratando do assunto. Entre as medidas que ficaram de fora estão a suspensão de multas aplicadas a empresas que não cumpriram a cota mínima de aprendizes e a ampliação do contrato deles, de três para quatro anos.

Polêmica em plenário

A retirada do texto causou polêmica no plenário. O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) disse que o trecho era considerado fundamental pelos empresários do setor industrial. O congressista protestou: "Não consigo entender isso que está sendo feito contra o menor aprendiz com este texto, contra a indústria nacional, com este texto apresentado, retirando todo o capítulo".