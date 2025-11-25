Porto Alegre recebe 2ª Trienal de Arquitetura e Urbanismo do RS nos dias 26, 27 e 28 de novembro

Questionar o presente e projetar futuros. Esse é o tema que irá guiar a 2ª Trienal de Arquitetura e Urbanismo do RS, que inicia nesta quarta-feira (26) e segue até sexta (28), na Casa de Cultura Mário Quintana, no Centro Histórico de Porto Alegre. A iniciativa é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS).