Publicada em 25 de Novembro de 2025 às 23:05

Porto Alegre recebe 2ª Trienal de Arquitetura e Urbanismo do RS nos dias 26, 27 e 28 de novembro

Evento segue até sexta-feira (28) na Casa de Cultura Mário Quintana

ANDRESSA PUFAL/ARQUIVO/JC
Questionar o presente e projetar futuros. Esse é o tema que irá guiar a 2ª Trienal de Arquitetura e Urbanismo do RS, que inicia nesta quarta-feira (26) e segue até sexta (28), na Casa de Cultura Mário Quintana, no Centro Histórico de Porto Alegre. A iniciativa é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS).

