Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Publicada em 30 de Outubro de 2025 às 20:09

Caxias do Sul recebe Feira Electric Move em novembro

Electric Move 2025 será no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, com entrada gratuita

Leandro Araújo/Divulgação/JC
A 3ª Electric Move – Feira de Mobilidade Elétrica, Descarbonização e Transição Energética será realizada de 6 a 8 de novembro, no Parque de Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, com entrada gratuita.
A feira apresentará alternativas que levem à diminuição de custos operacionais, eficiência energética, identificar tendências em transição energética, as diferentes aplicações das energias renováveis e a produção do chamado aço verde, produzido a partir de índices reduzidos de combustíveis fósseis ou mediante uso de fontes renováveis, reduzindo o impacto ambiental.
Promovida pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), a Electric Move tem patrocínio de Agrale, BRDE, Marcopolo, Randoncorp e Sicredi e apoios de Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), MobiCaxias – Associação Mobilização por Caxias do Sul e Parque de Eventos da Festa da Uva.

