Caxias do Sul recebe Feira Electric Move em novembro

A 3ª Electric Move – Feira de Mobilidade Elétrica, Descarbonização e Transição Energética será realizada de 6 a 8 de novembro, no Parque de Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, com entrada gratuita.

A feira apresentará alternativas que levem à diminuição de custos operacionais, eficiência energética, identificar tendências em transição energética, as diferentes aplicações das energias renováveis e a produção do chamado aço verde, produzido a partir de índices reduzidos de combustíveis fósseis ou mediante uso de fontes renováveis, reduzindo o impacto ambiental.

Promovida pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), a Electric Move tem patrocínio de Agrale, BRDE, Marcopolo, Randoncorp e Sicredi e apoios de Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), MobiCaxias – Associação Mobilização por Caxias do Sul e Parque de Eventos da Festa da Uva.