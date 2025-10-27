Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 27 de Outubro de 2025 às 21:54

Semana Lixo Zero inicia com atividades espalhadas por diferentes pontos de Porto Alegre

Programação convida a população para refletir à respeito da gestão de resíduos e um consumo mais consciente

Programação convida a população para refletir à respeito da gestão de resíduos e um consumo mais consciente

Pedro Piegas/PMPA/JC
Compartilhe:
JC
JC
Porto Alegre inicia, nesta segunda-feira (27), a Semana Lixo Zero 2025, com uma programação que convida a população para refletir a respeito da gestão de resíduos e um consumo mais consciente. As atividades ocorrem até o dia 2 de novembro em diferentes pontos da capital gaúcha.Com apoio da Associação de Logística Reversa de Embalagens (ASLORE), a prefeitura realiza diversas ações práticas, com temas que dialogam com os debates globais da COP30, que acontece em Belém, no Pará, em novembro.
Porto Alegre inicia, nesta segunda-feira (27), a Semana Lixo Zero 2025, com uma programação que convida a população para refletir a respeito da gestão de resíduos e um consumo mais consciente. As atividades ocorrem até o dia 2 de novembro em diferentes pontos da capital gaúcha.

Com apoio da Associação de Logística Reversa de Embalagens (ASLORE), a prefeitura realiza diversas ações práticas, com temas que dialogam com os debates globais da COP30, que acontece em Belém, no Pará, em novembro.
Já são mais de 30 atividades confirmadas em diversos pontos da cidade — de universidades e escolas a parques e espaços culturais. Confira, abaixo, alguns destaques da programação:

27/10 - Expo Lixo Zero na Câmara de Vereadores, das 9h às 18h, que marca a abertura oficial da Semana e apresenta iniciativas e soluções de impacto socioambiental;

28/10 - Encontro Lixo Zero do Rio Grande do Sul, a partir das 14h, no Tecnopuc, integrando o Circuito Urbano da ONU-Habitat e reunindo voluntários, empreendedores e coletivos socioambientais;

29/10 - Tour Caminho dos Resíduos, promovido pelo DMLU, que leva representantes das subprefeituras para conhecerem a gestão pública de resíduos da capital, desde a coleta até a destinação;

30/10 Tecnopuc Experience, com a participação do Green Thinking e do Laboratório Resíduo Zero POA, oferecendo uma Banca de Boas Práticas e experiências interativas ao público;

01/11 - Ecofeira Lixo Zero, das 9h às 17h na Redenção, com oficinas, vivências, ecoprodutos, arte e bem-estar, aberta ao público;

01/11 - Passeio Ciclístico na Orla, em parceria com o DMLU, incentivando a mobilidade ativa e a ocupação consciente dos espaços públicos.
Confira a programação completa e mais informações no site oficial da Semana Lixo Zero.

Notícias relacionadas