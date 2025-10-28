Porto Alegre,

Pensar a Cidade
Publicada em 28 de Outubro de 2025 às 18:21

Prefeitura de Porto Alegre promove Fórum Municipal de Logística Sustentável

Encontro busca incentivar a adoção de práticas sustentáveis na administração pública

Alex Rocha/CMPA/Divulgação/JC
Inicia hoje e segue até amanhã o 3º Fórum Municipal de Logística Sustentável, promovido pela prefeitura de Porto Alegre. Com o tema “Conectar Saberes, Gerar Resultados, Transformar Práticas: Sustentabilidade pública em ação”, o evento será na sede da Aiamu, no Centro Histórico. A realização é do Comitê Gestor do Plano de Logística Sustentável (PLS) vinculado à Secretaria-Geral de Governo.
O encontro busca promover a troca de experiências e a adoção de práticas mais sustentáveis na administração pública. A programação terá workshops, painéis e palestras sobre temas como gestão de resíduos, eficiência energética, compras públicas sustentáveis, diversidade, inovação e liderança. O encontro contará com especialistas, startups e gestores públicos. 
O evento é aberto ao público e as inscrições são gratuitasNo último dia do evento ocorre a premiação Ações que Impactam, que irá reconhecer iniciativas sustentáveis desenvolvidas por servidores municipais.

