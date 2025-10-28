Prefeitura de Porto Alegre promove Fórum Municipal de Logística Sustentável

Inicia hoje e segue até amanhã o 3º Fórum Municipal de Logística Sustentável, promovido pela prefeitura de Porto Alegre. Com o tema “Conectar Saberes, Gerar Resultados, Transformar Práticas: Sustentabilidade pública em ação”, o evento será na sede da Aiamu, no Centro Histórico. A realização é do Comitê Gestor do Plano de Logística Sustentável (PLS) vinculado à Secretaria-Geral de Governo.

O encontro busca promover a troca de experiências e a adoção de práticas mais sustentáveis na administração pública. A programação terá workshops, painéis e palestras sobre temas como gestão de resíduos, eficiência energética, compras públicas sustentáveis, diversidade, inovação e liderança. O encontro contará com especialistas, startups e gestores públicos.