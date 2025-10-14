Manifesto pede volta de projetos do Plano Diretor de Porto Alegre a etapas no Executivo

Apontando “irregularidades verificadas no processo de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre que comprometem sua legalidade, legitimidade democrática, validade constitucional e conformidade com os princípios da gestão democrática da cidade”, um manifesto assinado por 50 entidades foi apresentado na reunião da quinta-feira passada do Fórum de Entidades da Câmara Municipal. Isso equivale a dois terços das associações e representações comunitárias que compõem o fórum, que conta com 74 integrantes.

O documento questiona desde a realização da Conferência de Revisão realizada em outubro de 2023 , o que ocorreu sob liminar que não autorizava a deliberação de propostas. Mesmo assim, a prefeitura deu continuidade ao trâmite no âmbito do Executivo. Também é tratado como uma falha no processo a realização de audiência pública, em agosto deste ano, sem que os projetos de lei tenham sido apreciados pelo Conselho do Plano Diretor, o qual está suspenso por força de uma liminar .

Também é tratado no manifesto sobre recomendações feitas pela consultoria Ernst & Young que teriam sido ignoradas pela prefeitura na redação final das propostas. O documento pede a suspensão imediata da tramitação legislativa e dos trabalhos do Fórum das Entidades.