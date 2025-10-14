Audiência pública da PPP dos resíduos em Porto Alegre tem data marcada

A audiência pública do projeto que propõe a concessão do sistema de coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos em Porto Alegre será realizada no dia 24 de outubro, às 19h. O evento ocorrerá no Plenário Ana Terra da Câmara Municipal, na avenida Loureiro da Silva, nº 255, no Centro Histórico. A informação foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre desta segunda-feira (13).

participantes poderão se manifestar, desde que de acordo com o regulamento de audiências públicas O encontro, com duração máxima de três horas, terá apresentação e discussão da minuta de edital e respectivos anexos. A prefeitura informa que os, desde que de acordo com o

Catadores questionam na Justiça concessão do lixo para iniciativa privada em Porto Alegre LEIA TAMBÉM:

meio de um formulário Interessados em participar, presencial ou virtualmente, deverão realizar inscrição prévia até as 15h do dia 24 de outubro por

Proposta de PPP do lixo de Porto Alegre

Caso avance a ideia do governo, a coleta convencional (orgânicos e rejeitos), a seletiva (materiais recicláveis secos), o tratamento, o transporte e a disposição final dos resíduos ficarão sob responsabilidade de uma empresa ou de um consórcio de empresas. A intenção é reunir em um único contrato o que hoje é realizado por diferentes prestadores de serviço - cerca de 70, segundo a prefeitura.

LEIA TAMBÉM: Especialistas criticam proposta de PPP do lixo de Porto Alegre

Entre as principais metas citadas pela prefeitura para o projeto estão a ampliação da coleta seletiva e automatizada; aumento dos índices de reciclagem; reforma de Unidades de Triagem existentes; construção de novas Unidades de Tratamento e Valorização de Resíduos; renovação da frota com veículos movidos à energia limpa; criação de um centro de educação ambiental. A prefeitura garante que o projeto não ocasionará aumento da Taxa de Coleta de Lixo.