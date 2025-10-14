Prefeitura lança chat com IA para tirar dúvidas sobre o novo Plano Diretor de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre elaborou e disponibiliza Chat PDPOA, uma ferramenta com o objetivo de responder perguntas sobre as mudanças propostas pelo Executivo nos projetos do novo Plano Diretor Urbano Sustentável e da Lei de Uso e Ocupação do Solo.

assistente virtual, baseado em inteligência artificial, que busca oferecer uma linguagem acessível sobre o tema. O chat pode ser acessado no site da prefeitura site do Plano Diretor O recurso é um, que busca oferecer uma linguagem acessível sobre o tema. O chat pode ser acessado noou no próprio