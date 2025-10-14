Porto Alegre,

Bruna Suptitz

Publicada em 14 de Outubro de 2025 às 14:34

Prefeitura lança chat com IA para tirar dúvidas sobre o novo Plano Diretor de Porto Alegre

Assistente virtual irá responder perguntas sobre as mudanças propostas pelo Executivo no projeto do novo Plano Diretor

Prefeitura/Reprodução/JC
A prefeitura de Porto Alegre elaborou e disponibiliza Chat PDPOA, uma ferramenta com o objetivo de responder perguntas sobre as mudanças propostas pelo Executivo nos projetos do novo Plano Diretor Urbano Sustentável e da Lei de Uso e Ocupação do Solo.
O recurso é um assistente virtual, baseado em inteligência artificial, que busca oferecer uma linguagem acessível sobre o tema. O chat pode ser acessado no site da prefeitura ou no próprio site do Plano Diretor.

