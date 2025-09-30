Debate promovido pela Fase trata parâmetros da arquitetura na socioeducação

Com o tema “Novos parâmetros arquitetônicos para unidades de internação de pequeno porte: direitos, segurança e humanização”, o Rio Grande do Sul recebeu nos dias 25 e 26 de setembro o Encontro Nacional de Arquitetos e Engenheiros da Socioeducação. A iniciativa, realizada com apoio do Fórum Nacional de Gestores do Sistema de Atendimento Socioeducativo (Fonacriad), debateu boas práticas e propôs alternativas para a criação de centros socioeducativos com capacidade para acolher até 30 adolescentes e jovens adultos.



“As estruturas arquitetônicas devem favorecer a integração e consolidar os centros socioeducativos como espaços de cuidado, crescimento e ressignificação de trajetórias. Unidades mais compactas garantem rotinas pedagógicas mais humanizadas e maior adesão às medidas socioeducativas”, destacou Sorimar Sabóia, presidente da Fundação da Criança e do Adolescente do Maranhão (Funac).



Durante o encontro foi formulado um Programa de Necessidades para unidades de internação de até 30 vagas. Além do Rio Grande do Sul, representado pelo presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (Fase), José Stédile, o evento contou com participantes do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. As informações são da Fase.