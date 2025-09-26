Fase promove encontro nacional de arquitetos e engenheiros da socioeducação

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (Fase) promove, nos dias 25 e 26 de setembro, em Porto Alegre, o Encontro Nacional de Arquitetos e Engenheiros da Socioeducação. A atividade conta com o apoio do Fórum Nacional dos Gestores Estaduais do Sistema de Atendimento Socioeducativo (Fonacriad). As informações foram publicadas no site da fundação.

Com o tema “Novos parâmetros arquitetônicos para unidades de internação de pequeno porte: direitos, segurança e humanização”, o evento reunirá especialistas, pesquisadores e gestores de todo o País para debater boas práticas e propor alternativas para centros socioeducativos com até 30 vagas.

Na quinta-feira, o encontro ocorre no Farol Santander, na rua Sete de Setembro, nº 1028, no Centro Histórico. Na sexta, a atividade é na sede administrativa da Fase, na avenida Padre Cacique, nº 1372, das 9h às 18h nos dois dias.