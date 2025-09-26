Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 24 de Setembro de 2025 às 00:00

Fase promove encontro nacional de arquitetos e engenheiros da socioeducação

Um dos encontros ocorre na sede administrativa da Fase, na avenida Padre Cacique, nº 1372

Um dos encontros ocorre na sede administrativa da Fase, na avenida Padre Cacique, nº 1372

ANTONIO PAZ/ARQUIVO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (Fase) promove, nos dias 25 e 26 de setembro, em Porto Alegre, o Encontro Nacional de Arquitetos e Engenheiros da Socioeducação. A atividade conta com o apoio do Fórum Nacional dos Gestores Estaduais do Sistema de Atendimento Socioeducativo (Fonacriad). As informações foram publicadas no site da fundação.
A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (Fase) promove, nos dias 25 e 26 de setembro, em Porto Alegre, o Encontro Nacional de Arquitetos e Engenheiros da Socioeducação. A atividade conta com o apoio do Fórum Nacional dos Gestores Estaduais do Sistema de Atendimento Socioeducativo (Fonacriad). As informações foram publicadas no site da fundação.
Com o tema “Novos parâmetros arquitetônicos para unidades de internação de pequeno porte: direitos, segurança e humanização”, o evento reunirá especialistas, pesquisadores e gestores de todo o País para debater boas práticas e propor alternativas para centros socioeducativos com até 30 vagas.
Na quinta-feira, o encontro ocorre no Farol Santander, na rua Sete de Setembro, nº 1028, no Centro Histórico. Na sexta, a atividade é na sede administrativa da Fase, na avenida Padre Cacique, nº 1372, das 9h às 18h nos dois dias.

Notícias relacionadas