Publicada em 14 de Setembro de 2025 às 17:34

Justiça Federal suspende ação que questionava revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

Na quinta–feira, 11 de setembro – um dia antes do protocolo dos projetos de lei do Plano Diretor na Câmara Municipal de Porto Alegre – a Justiça Federal extinguiu a ação civil pública contra a prefeitura da Capital movida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) que tratava do tema.
No dia 1º de agosto, o Conselho ingressou com a ação alegando “a ocorrência de vícios estruturais” na revisão do Plano Diretor. Um dos pedidos era a suspensão da audiência pública do dia 9 daquele mês, outro era o não envio das propostas ao Legislativo.
A justificativa do juiz Gabriel Menna Barreto Von Gehlen é de “incompetência e, subsidiariamente, por ilegitimidade ativa e inadequada da via eleita” para os questionamentos. O CAU/RS recorre da decisão.

