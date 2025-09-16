Justiça Federal suspende ação que questionava revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

Na quinta–feira, 11 de setembro – um dia antes do protocolo dos projetos de lei do Plano Diretor na Câmara Municipal de Porto Alegre – a Justiça Federal extinguiu a ação civil pública contra a prefeitura da Capital movida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) que tratava do tema.

No dia 1º de agosto, o Conselho ingressou com a ação alegando “a ocorrência de vícios estruturais” na revisão do Plano Diretor. Um dos pedidos era a suspensão da audiência pública do dia 9 daquele mês, outro era o não envio das propostas ao Legislativo.