Plano Diretor da Capital gera troca de manifestações

"O processo de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre encontra-se comprometido em sua legalidade, legitimidade e finalidade pública" - é o que alegam 12 entidades que assinam uma nota técnica com data de 9 de maio e divulgada na quarta-feira seguinte, 14 de maio. Na sexta-feira, 16 de maio, a prefeitura de Porto Alegre enviou para a Coluna uma resposta à nota, afirmando que "durante todo o processo (de revisão), diversas atividades participativas foram realizadas em diferentes formatos, buscando alcançar o maior número possível de pessoas". As duas manifestações estão publicadas na íntegra no site do JC.