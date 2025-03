Evento une natação e sustentabilidade em Porto Alegre

No próximo dia 23 de março, às 9h, a Praia de Belém Novo, em Porto Alegre, será palco do evento socioambiental Nade por Árvores, que busca aliar a natação em águas abertas à preservação ambiental. O objetivo do evento é conscientizar a população sobre a importância da natureza por meio do esporte e ações sustentáveis.

Uma das atrações desta edição será a participação do professor Wilson Mattos, nome reconhecido na natação em águas abertas no Brasil. Com formação em Educação Física pelo IPA e uma trajetória como juiz oficial da Federação Internacional de Natação (FINA), Mattos atuará como diretor da prova.



Além da competição esportiva, a ação terá um impacto ambiental positivo. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) receberá 50 mudas de árvores nativas, que serão destinadas a plantios urbanos sustentáveis na Capital. A iniciativa é uma parceria com a Savarauto Toyota e integra o Projeto Nadando pelos Cartões Postais.



A expectativa é que a iniciativa inspire mais empresas e cidadãos a participarem de atividades voltadas à sustentabilidade, contribuindo para um futuro mais verde e saudável para as próximas gerações.

Nade Por Árvores



O projeto é organizado pelo empreendedor e nadador Francismar Siviero, e acontece às 9h do próximo domingo (23), na Praça José Comunal, em Belém Novo, no extremo Sul de Porto Alegre.

A iniciativa tem patrocínio do Sicredi Origens, Savarauto Toyota e Lagettho Hotéis. Entre os apoiadores estão a Secretaria da Cultura de Porto Alegre, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana de POA (DMLU), GEMAR Passo da Pátria, GEMAR Seival, Marinha do Brasil, Weber Super Troca de Óleo, Raia Sul, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de POA e o Projeto Nadando Pelos Cartões Postais.