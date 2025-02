Dmae quer abstecimento duplo em casas de bomba

Em busca de "mais resiliência" no funcionamento das casas de bomba do sistema de drenagem urbana de Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) pede à CEEE Equatorial que o fornecimento de energia elétrica tenha dupla alimentação e que as fontes sejam subestações diferentes. O assunto já foi tratado com a empresa e a ideia é implementar a medida ainda no primeiro semestre, informou o diretor-presidente da autarquia, Bruno Vanuzzi.